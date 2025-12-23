Sfârșiturile de an ar trebui să fie ocazii de bilanț. De data aceasta, însă, se aplică ambelor situații, deoarece, în mijlocul tensiunii războiului, cele mai recente amenințări cu care ne onorează Casa Albă au trecut neobservate în Europa.

Nu sunt o chestiune de mică importanță, constată „Corriere della Sera” (Italia). Marți, reprezentantul pentru Comerț, Jamieson Greer, a emis o declarație în care a avertizat că Statele Unite vor folosi „toate instrumentele de care dispun”, dacă Uniunea Europeană și guvernele sale nu vor înceta „procesele, taxele, amenzile și directivele discriminatorii și de hărțuire împotriva furnizorilor de servicii din SUA”. Amenințările, după cum vom vedea, sunt precise și privesc pe deplin și Italia. Toate semnele converg într-o singură direcție: faptul că i-a lăsat lui Donald Trump mâna liberă în ceea ce privește tarifele la bunuri, nu l-a calmat; dimpotrivă, îi alimentează agresivitatea. Deci, unde este echilibrul în toate acestea? Este temporar, dar există: dacă pasivitateGraficul a fost publicat vinerea trecută de Universitatea din Michigan, care prezintă lunar o imagine de ansamblu asupra stării de spirit a consumatorilor americani. În decembrie, aceștia se simt mai rău decât imediat după prăbușirea Lehman Brothers sau decât în ​​timpul practic tuturor recesiunilor postbelice. Într-un an Trump, evaluarea familiilor cu privire la situația lor economică s-a prăbușit cu 33%, iar perspectivele lor cu puțin mai puțin. Desigur, nu este cazul. America nu este într-o situație mai proastă decât în ​​timpul Marii Recesiuni de acum 15 ani sau decât în ​​perioadele cu șomaj ridicat din deceniile anterioare. Paul Krugman consideră că un sentiment larg răspândit de excludere din cele mai tangibile aspecte ale visului american (locuințe, asistență medicală), lipsa securității economice și evidenta nedreptate a oportunităților îi fac pe americani mai posomorâți decât ar explica datele pure privind creșterea sau ocuparea forței de muncă.a și incertitudinea Uniunii Europene sunt realitatea care îi dovedește lui Trump eșecul politicii sale comerciale, aceasta dezvăluie fisuri în întreaga sa politică economică și, în cele din urmă, în sistemul său de putere. Trump pare atât de puternic încât nu-i vedem pe deplin slăbiciunea. Dar de aici trebuie să o ia de la capăt Europa în 2026.

Dar Trump este pe deplin afectat de această nemulțumire. Într-adevăr, toate segmentele electoratului – după vârstă, sex, rasă sau nivel de educație – majorități dezaprobă performanța sa, în special în ceea ce privește problemele economice (inflație, impozite, locuri de muncă). Soldul net al evaluărilor pozitive și negative ale președintelui, după aproape un an, are o tendință mult mai dezaprobatoare decât a fost valabil pentru Joe Biden după aceeași perioadă și, în cea mai mare parte a timpului, mai mult decât pentru Trump însuși în primul său mandat.

În acest climat, președintele SUA a găsit vinovatul: noi. Greer a declanșat un atac asupra Reprezentantului pentru Comerț care sună ca prima mișcare dintr-o nouă campanie. El susține că Uniunea Europeană și guvernele sale persecută companiile americane de servicii, în timp ce, dimpotrivă, administrația permite companiilor europene să opereze în pace în America. Greer numește, de asemenea, nouă companii, inclusiv firmele franceze Mistral și Publicis, și firmele germane SAP și Siemens (dar ar fi putut menționa și firma italiană Bending Spoons, de exemplu). În cele din urmă, concluzia Reprezentantului pentru Comerț: „Dacă Uniunea Europeană și statele sale membre insistă să continue să restricționeze, să limiteze și să descurajeze competitivitatea furnizorilor americani de servicii prin mijloace discriminatorii, Statele Unite nu vor avea de ales decât să înceapă să folosească toate instrumentele de care dispun pentru a contracara aceste măsuri nerezonabile”. Și, apoi: „În cazul în care măsurile de retorsiune sunt necesare, legislația SUA permite luarea în considerare a unor taxe sau restricții asupra serviciilor străine, printre alte acțiuni”.

Aceasta amenință o nouă fază a războiului comercial. Ce este? Secțiunea 891 din Codul Veniturilor Interne din 1986 îi conferă președintelui autoritatea de a dubla povara fiscală asupra cetățenilor și întreprinderilor unei țări străine, „dacă acea țară supune cetățenii sau întreprinderile americane unei impozitări discriminatorii sau extrateritoriale”. Nu numai atât. Există deja un precedent pentru tarife ad-hoc de 25% asupra unei game de bunuri fabricate în Franța în timpul primului mandat al lui Trump, ca reacție la taxa de la Paris pe serviciile digitale adoptată în 2020; un alt exemplu, care vizează tot Franța, este tariful de 100% anunțat în această primăvară pentru subvențiile franceze acordate industriei cinematografice. În plus, acum se vorbește deschis la Washington despre impunerea de sancțiuni personale - precum oligarhii ruși - oficialilor și politicienilor europeni care aplică regulile digitale de la Bruxelles întreprinderilor americane.

Pe scurt, la cinci luni de la controversata strângere de mână cu Ursula von der Leyen pe terenul de golf scoțian Turnberry, am ajuns deja la „taxa vamale 2, răzbunarea”. Poate că niciodată cuvintele Ursulei von der Leyen nu au rezistat testului timpului atât de mult precum cele rostite la sfârșitul lunii iulie alături de Trump: „Avem un acord, o înțelegere uriașă care va aduce stabilitate și certitudine afacerilor noastre”. Spuneți-le asta celor care sunt acum amenințați cu noi tarife sau cu o dublare a taxelor prin decret prezidențial.

Și nu va fi doar o problemă pentru Franța, pentru că și de data aceasta, Trump vizează multe țări (inclusiv Italia). Accentul principal se pune pe aceleași taxe pe serviciile digitale care au costat deja Parisul un prim val de tarife în 2020. Șaptesprezece țări europene aplică diverse tipuri de tarife, inclusiv, pe lângă Italia și Franța, Spania, Regatul Unit, Polonia și Germania (deși aceasta din urmă nu este încă în vigoare). Pentru Italia, aceasta implică o cotă de impozitare de 3% asupra cifrei de afaceri naționale a companiilor digitale, de publicitate sau de date cu o cifră de afaceri globală de peste 750 de milioane de euro: aceasta se aplică Facebook-Meta, Google-Alphabet, X-ul lui Elon Musk și OpenAI, generând aproximativ 600 de milioane de euro pe an pentru Departamentul de Finanțe din Roma.

Ideea că această taxă este „discriminatorie” este, sincer, ridicolă. Am explicat deja cum toate aceste multinaționale americane evită de ani de zile impozite în valoare de sute de miliarde de euro pentru activitățile lor în întreaga Europă, datorită complicității sofisticate a Irlandei (unde își au bazele continentale) cu reforma fiscală introdusă de Trump însuși în America în 2017. În acest sens, Dublinul acționează ca un adevărat cal troian pentru Casa Albă; iar dacă există discriminare împotriva marilor grupuri americane în Europa, aceasta este de natură opusă: acestea plătesc mult mai puține impozite decât companiile locale care operează pe aceleași piețe. Scandalul există, dar este în beneficiul giganților americani din Europa. Și problema nu este că Casa Albă nu poate înțelege, ci că nu vrea să înțeleagă: am explicat, de asemenea, de mai multe ori, inclusiv acum o săptămână, cum există acum un pact oligarhic bazat pe bani și puterea electorală a rețelelor de socializare între lorzii Big Tech și Trump, consolidând interesele și agendele ambelor partide. Cu Trump, am ales rușinea pe un teren de golf scoțian acum cinci luni, între război comercial și rușine. Și înainte de sfârșitul anului, riscăm un alt război comercial. Deci, cum ar trebui să reacționăm?

Ar fi puțin prea ușor să fac afirmații, pentru că nu ar trebui să fiu nevoit să răspund pentru consecințe. Are mai mult sens să analizăm cum a evoluat politica tarifară a Casei Albe până acum. Potrivit lui Trump, aceasta a avut ca scop îmbunătățirea balanței comerciale externe a Statelor Unite, crearea de locuri de muncă în industria prelucrătoare și creșterea veniturilor fiscale pentru a acoperi cel mai recent pachet de reduceri de impozite. Și pe toate aceste trei fronturi, Trump eșuează, în grade diferite.

Nu doar sentimentul americanilor față de economia lor este grav. Deficitul comercial al Americii cu restul lumii în primele nouă luni ale anului 2025, de aproape 1 trilion de dolari, este cu 120 de miliarde de dolari mai mare decât era în ultimul an al lui Biden. În loc să se îmbunătățească, s-a înrăutățit. Ultimele luni indică faptul că ar putea începe să scadă în viitor, dar este deja clar că nu va fi cu mult, deoarece instrumentul ales este cel greșit: problema în Statele Unite este lipsa economiilor și excesul de consum, nu granițele deschise. În ceea ce privește crearea de locuri de muncă industriale prin intermediul tarifelor vamale, graficul de mai jos vorbește clar: din aprilie, ocuparea forței de muncă în industria prelucrătoare din America a început să scadă, urmând o tendință care se desfășoară de ani de zile. Acest lucru era previzibil. După cum explică Penelope Naas de la Fondul German Marshall din Washington, tarifele vamale impuse de Trump afectează și componentele și bunurile de capital, ceea ce face ca producția industrială din America să fie mai scumpă. Nu mai convenabilă. „Pentru fiecare 10.000 de locuri de muncă pe care le creăm în oțelării datorită tarifelor vamale”, spune Naas, „pierdem 175.000-200.000 în activitățile de producție bazate pe oțel”.

În cele din urmă, veniturile fiscale din taxele vamale, care sunt într-adevăr în creștere, așa cum arată graficul de mai jos. Dar noile venituri sunt minime (poate 0,3% din produsul intern brut) în comparație cu reducerile de impozite, beneficiind în mare măsură cei bogați, care prevăd deficitul peste 6% din PIB pentru următorul deceniu.

Pe scurt, este prea devreme pentru a trage concluzii definitive. Însă, războaiele comerciale ale lui Trump mențin inflația în America mai mare decât este necesar și, deocamdată, nu funcționează. Este un eșec care așteaptă să fie dezvăluit. Publicul american simte acest lucru și îl exprimă în cifrele dezastruoase privind încrederea economică, în sondajele dure privind performanța președintelui și chiar în popularitatea în scădere a Big Tech. Acest lucru a început cu mult înainte de revenirea lui Trump, dar a da impresia că îi pasă de bunăstarea acționarilor săi principali - unii dintre cei mai bogați și mai lipsiți de scrupule din lume - s-ar putea dovedi dezastruos pentru popularitatea magnatului.

Ideea că lorzii din Silicon Valley trebuie să accepte anumite reguli și taxe ar putea suna chiar logică în societatea americană. Un concept similar a apărut și în Europa. Reuters a publicat o notă internă de la Meta - compania-mamă a Facebook, Instagram și WhatsApp - care estimează că 10% din veniturile grupului, 16 miliarde de dolari pe an, provin din escrocherii online și din promovarea produselor interzise. Europenii au câteva argumente valide pentru a explica societății americane că impunerea unor limite nu este atât de exagerată (inclusiv amenzile). Cât despre Trump, pentru moment, acesta pare să se îndrepte spre un zid care se va ivi la alegerile intermediare din noiembrie. Poate acesta este motivul pentru care declară din nou un război comercial, pentru a schimba subiectul și a găsi un țap ispășitor pentru problemele sale. Dar, într-adevăr, noi, europenii, inclusiv guvernul italian, nu ne grăbim să facem cu el un alt pact de tip „Ursula pe terenul de golf”.

Sursa: Rador Radio România