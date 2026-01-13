Donald Trump a transmis locuitorilor din Minnesota că urmează „o zi a socotelilor și a răsplății”, după ce statul Minnesota a dat în judecată administrația federală, contestând intensificarea raidurilor și extinderea prezenței agenților ICE.

Conflictul dintre autoritățile federale și cele statale a escaladat după ce Minnesota – alături de Illinois – a lansat o acțiune în instanță menită să oprească operațiunile intensificate ale ICE și suplimentarea efectivelor federale pe teren, relatează „The New York Post” (SUA).

Potrivit argumentelor avansate de autoritățile statale, acțiunile guvernului federal ar depăși cadrul legal obișnuit și ar încălca principiile constituționale privind autonomia statelor, fiind invocat inclusiv Amendamentul 10 din Constituția SUA, care limitează competențele Washingtonului în raport cu administrațiile locale.

Tensiunea a crescut și pe fondul protestelor din zona Minneapolis–Saint Paul, declanșate după împușcarea mortală a unei femei într-un incident în care a fost implicat un agent ICE – un caz asupra căruia administrația federală a susținut că ar fi fost vorba despre legitimă apărare.

În paralel, vicepreședintele J.D. Vance a anunțat că Departamentul de Justiție va fi implicat în verificarea unor presupuse fraude legate de beneficii publice, în timp ce secretarul pentru securitate internă a indicat că autoritățile federale ar putea trimite și mai mulți agenți în Minnesota.

De cealaltă parte, conducerea statului susține că aceste operațiuni au provocat neliniște în comunități și riscă să transforme aplicarea politicii de imigrație într-o confruntare politică deschisă. Administrația Trump insistă, însă, că raidurile ICE vizează „criminali periculoși” și apărarea interesului public.