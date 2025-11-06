„Vă mulțumesc, domnule președinte”, a reacționat miliardarul marți pe rețeaua de socializare X. Liderul republican îi retrăsese nominalizarea la conducerea agenției spațiale americane în ultimul moment, în luna mai, notează „Le Monde” (Franța).

După mai multe schimbări de opinie, Donald Trump a anunțat marți, 4 noiembrie, că îl va numi din nou pe miliardarul Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk, la conducerea puternicei agenții spațiale americane (NASA), după ce l-a respins în luna mai.

„Pasiunea lui Jared pentru spațiu, experiența sa ca astronaut și dedicarea sa de a împinge limitele explorării, de a dezlega misterele universului și de a promova noua economie spațială îl fac persoana ideală pentru a conduce NASA într-o nouă eră îndrăzneață”, a explicat președintele american pe rețeaua sa socială, Truth Social. La sfârșitul lunii mai, președintele republican a retras nominalizarea lui Jared Isaacman la conducerea NASA în ultimul moment, justificându-și retragerea cu o „analiză amănunțită” a „asocierilor anterioare” ale omului de afaceri, care includeau donații către aleși democrați.

Această schimbare de opinie a venit într-un moment în care relațiile dintre Donald Trump și Elon Musk se deteriorau, tensiunile dintre cei doi bărbați explodând spectaculos la începutul lunii iunie. De atunci, a intervenit o oarecare relaxare a tensiunilor între cei doi, care au fost văzuți în mod special unul lângă altul la un memorial în septembrie pentru influencerul conservator ucis Charlie Kirk. Donald Trump îl nominalizase inițial pe Jared Isaacman în decembrie 2024, o alegere care a stârnit îngrijorări cu privire la potențiale conflicte de interese. Omul de afaceri în vârstă de 42 de ani este cunoscut ca fiind foarte apropiat de CEO-ul SpaceX, Elon Musk, cu care are legături financiare strânse, dar este susținut de mulți actori din sectorul spațial care îl consideră competent și pasionat.

„Vă mulțumesc, domnule președinte”, a răspuns Isaacman marți pe platforma X a lui Elon Musk, mulțumind „comunității pasionaților de spațiu”. „Realmente, nu știu cum am câștigat încrederea atâtor oameni, dar voi face tot ce pot pentru a mă ridica la înălțimea așteptărilor lor”, a adăugat el. Și Elon Musk a reacționat distribuind trei emoji-uri pe rețelele sale de socializare: o inimă, o rachetă și steagul american. Nominalizarea lui Jared Isaacman la conducerea NASA trebuie acum confirmată de Senatul SUA. Isaacman și-a făcut averea din plățile online la conducerea companiei sale, Shift4 Payment, și este, de asemenea, primul astronaut privat care a efectuat o ieșire în spațiu, în timpul unei misiuni conduse de... SpaceX.

Noua sa numire vine după tensiuni semnificative între Elon Musk și secretarul Transporturilor al lui Donald Trump, Sean Duffy, care era responsabil de administrația interimară a NASA.

Miliardarul s-a înfruntat recent cu Duffy după ce acesta din urmă a sugerat posibilitatea de a ocoli compania sa pentru a se întoarce pe Lună, din cauza întârzierilor de la SpaceX. Aceste comentarii l-au înfuriat profund pe Elon Musk. Conform relatărilor din presă, Duffy s-a opus renumirii domnului Isaacman și a dorit să-și păstreze funcția la NASA.

