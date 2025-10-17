Președintele confirmă undă verde pentru acțiuni „terestre”, care, potrivit cotidianului „The New York Times”, ar putea include „operațiuni letale” împotriva lui Maduro, scrie „El Periodico” (Spania) sub semnătura lui Abel Gilbert și Idoya Noain.

Campania lui Donald Trump împotriva regimului lui Nicolás Maduro se intensifică. Președintele SUA a confirmat miercuri că a autorizat operațiuni terestre în Venezuela, pe lângă atacurile militare letale asupra navelor pe care le acuză de trafic de droguri. „Avem marea practic sub control, acum îi vom opri pe uscat”, a declarat el.

Confirmarea sa a venit într-o conferință de presă la Casa Albă, la scurt timp după ce cotidianul „The New York Times” a relatat că președintele a autorizat Agenția Centrală de Informații (CIA) să desfășoare „acțiuni secrete” în Venezuela, ceea ce pare a fi o repetare a ceea ce a făcut Ronald Reagan cu Nicaragua în anii 1980.

Potrivit publicației „The New York Times”, acesta este „cel mai recent pas” dintr-o agendă care s-a „intensificat” în ultimele luni, de când John Ratcliffe a preluat frâiele CIA. În funcția sa, Ratcliffe și-a exprimat intenția de a face agenția „mai puțin reticentă la riscuri” mergând „în locuri unde nimeni altcineva nu poate merge și făcând lucruri pe care nimeni altcineva nu le poate face”. Ziarul relatează că „oficialii americani au precizat clar, în privat, că scopul final este răsturnarea de la putere a lui (Nicolás) Maduro”.

În apariția sa în Biroul Oval, Trump a refuzat să răspundă la o întrebare directă: dacă CIA are autoritatea de a scăpa de Maduro?. „Nu vreau să răspund la o astfel de întrebare; ar fi ridicol din partea mea să răspund”, a spus el, înainte de a adăuga: „Cred că Venezuela simte presiunea”.

În schimbul de replici avut cu reporterii, președintele a apărat atacurile militare letale ale SUA împotriva navelor pe care le acuză de trafic de droguri, fără a furniza dovezi, și care au ucis deja cel puțin 27 de persoane. Și când a fost întrebat de ce nu a continuat să intercepteze ambarcațiuni suspecte și să investigheze acțiunile suspecților, el a răspuns: „Facem asta de 30 de ani și a fost total ineficient”. „Nu a funcționat niciodată atunci când a fost făcut într-un mod foarte corect din punct de vedere politic”.

„Pentru fiecare barcă pe care o scufundăm, salvăm 25.000 de vieți americane”, a mai argumentat Trump, justificând uciderea ocupanților navelor care, insistă el cu tărie, dar fără a oferi dovezi, transportă droguri. „Când sunt încărcate cu droguri, sunt o țintă legitimă”.

Din septembrie, când au început scufundarea ambarcațiunilor suspecte de droguri în sudul Caraibelor, ucigând un total de 27 de persoane, relațiile bilaterale au atins un alt nivel de dușmănie.

Pe baza acestui ordin, relatează „Times”, „operațiunile letale” pot fi efectuate fie „unilateral, fie în conjuncție cu o operațiune militară mai amplă”. Nu se știe dacă există o astfel de planificare „sau dacă autoritățile se referă la o situație de urgență”. Vestea vine într-un moment în care „armata americană își planifică propria posibilă escaladare” spre a fi luată în considerare de magnatul republican, care include „atacuri în interiorul Venezuelei”.

Publicația notează că „CIA are de mult timp autoritatea de a colabora cu guvernele din America Latină în probleme de securitate și schimb de informații. Acest lucru i-a permis agenției să colaboreze cu oficiali mexicani pentru a urmări cartelurile de droguri. Dar aceste autorizații nu permit agenției să desfășoare operațiuni letale directe”.

Tensiunea este aproape palpabilă în regiune, parțial din cauza prezenței militare sporite în Caraibe. „În prezent, există 10.000 de soldați, majoritatea în baze din Puerto Rico, dar și un contingent de pușcași marini pe nave de asalt amfibii”. Maduro, la rândul său, a cerut milioanelor de cetățeni să se înroleze în milițiile bolivariene. În același timp, a declarat „stare de tulburări externe”.

Oficialii „au vorbit cu ziarul 'New York Times' sub acoperirea anonimatului” despre un „document extrem de clasificat” pregătit după ce magnatul republican a încheiat discuțiile secrete cu Caracas. Palatul Miraflores neagă complet implicarea în traficul de droguri, așa cum susține procurorul general Pam Bondi. Statele Unite au oferit 50 de milioane de dolari pentru informații care au dus la arestarea lui Maduro pentru presupusul său rol de șef al Cartelului Soarelui. Washingtonul susține că președintele controlează gruparea transnațională cunoscută sub numele de Tren de Aragua. „Cu toate acestea, o evaluare a agențiilor de informații americane contrazice această concluzie”, notează „The New York Times”. Dincolo de adevăr, administrația Trump a notificat Congresul că cartelurile de trafic de droguri sunt „grupări armate nestatale” ale căror acțiuni „constituie un atac armat împotriva Statelor Unite”.

Respingerea acuzațiilor de către Venezuela a devenit o poartă de netrecut către orice tip de negociere. Dialogul din primele luni dintre Casa Albă și regimul Maduro, care a permis primirea imigranților și a menținut la minimum operațiunile Chevron în Venezuela, a fost întrerupt din momentul în care Marco Rubio, secretarul de stat, a preluat controlul asupra problemei venezuelene.

În acest context, ministrul venezuelean de Externe, Yiván Gil, a denunțat în timpul unei reuniuni a Mișcării Nealiniate (NAM) desfășurată în Uganda „creșterea amenințărilor militare” din partea Statelor Unite „sub pretextul unei false lupte împotriva traficului de droguri”. Trump, a adăugat oficialul, face vizibilă „o veche ambiție: să-și realizeze planurile deja eșuate de schimbare a regimului, să preia controlul asupra resurselor țării noastre, unde se află cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume”.

Intervențiile SUA au, așa cum subliniază „The New York Times”, istoria lor în America Latină. În 1954, „agenția a orchestrat o lovitură de stat care l-a răsturnat pe președintele Jacobo Árbenz din Guatemala”. Șapte ani mai târziu, a avut loc tentativa de invazie a Cubei la Golful Porcilor. CIA „a încercat în mod repetat să-l asasineze pe Fidel Castro”, a participat la lovitura de stat din Brazilia din 1964, la moartea lui Ernesto Che Guevara în Bolivia în 1967 și la lovitura de stat împotriva lui Salvador Allende în 1973.

