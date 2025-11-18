Președintele Donald Trump a avertizat duminică că vor exista „sancțiuni severe” pentru „orice țară” care face afaceri cu Rusia, în timp ce a susținut o inițiativă din Congresul SUA de a exercita presiuni asupra președintelui rus Vladimir Putin.

„Orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sever sancționată. Am putea adăuga și Iranul în această ecuație”, a declarat președintele în fața reporterilor pe Aeroportul Internațional Palm Beach din Florida, potrivit „20 Minutos” (Spania).

Când a fost întrebat de presă, Trump a afirmat că este „de acord” cu legislația pe care Congresul o va discuta pentru a pune presiune pe Rusia și pe Putin.

Senatorii Lindsey Graham, un republican din Carolina de Sud, și Richard Blumenthal, un democrat din Connecticut, promovează o inițiativă de impunere a unor taxe vamale țărilor care importă energie rusească și sancțiuni secundare companiilor străine care ajută Rusia să producă energie.

„Dacă adoptați o legislație, sau republicanii propun o legislație foarte dură, care prevede sancțiuni etc., etc., etc., orice țară care face afaceri cu Rusia ar putea adăuga Iranul la aceasta. După cum știți, am sugerat asta”, a declarat Trump.

Noile sancțiuni ar urma celor anunțate de Departamentul Trezoreriei SUA în august împotriva celor două principale companii petroliere ruse, Rosneft și Lukoil, ca răspuns la „lipsa unui angajament serios al Rusiei față de un proces de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina".

Trezoreria a declarat apoi că măsurile erau menite să „slăbească capacitățile Kremlinului" și a apărat dorința Washingtonului de a găsi „o soluție pașnică la război”.

Trump, care candidează la Premiul Nobel pentru Pace, și-a exprimat frustrarea față de Putin, cu care s-a întâlnit pe 15 august pentru a discuta un armistițiu în Ucraina.

De la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022, Washingtonul a sancționat peste 6.000 de persoane și entități legate de mașina de război rusă, acțiuni pe care le-a extins și înăsprit ca răspuns la noi atacuri și escaladări ale conflictului.

Sursa: Rador Radio România