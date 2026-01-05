După operațiunea din Venezuela soldată cu capturarea lui Nicolás Maduro, Donald Trump a lansat avertismente dure la adresa Columbiei, sugerând că Washingtonul ar putea extinde presiunea militară în regiune, potrivit TGcom24.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a escaladat retorica la adresa Columbiei, la câteva zile după operațiunea militară din Venezuela care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro. În declarații publice, liderul de la Casa Albă a criticat dur conducerea de la Bogotá, descriind-o drept „instabilă” și sugerând că nu va rezista mult timp.

Trump a lăsat să se înțeleagă că acțiuni similare celei desfășurate la Caracas ar putea fi luate în calcul și în cazul Columbiei, dacă autoritățile nu cooperează cu Washingtonul în combaterea traficului de droguri și a rețelelor criminale transfrontaliere.

Declarațiile vin într-un context regional extrem de tensionat, după ce SUA au desemnat Cartelul Soarelui drept organizație teroristă și au intensificat operațiunile militare în proximitatea Venezuelei. Capturarea lui Maduro a fost prezentată de administrația americană drept un semnal de forță și un avertisment pentru guvernele considerate ostile.

La Bogotá, autoritățile columbiene nu au oferit imediat un răspuns oficial, însă analiștii avertizează că o astfel de retorică riscă să destabilizeze și mai mult regiunea andină și să tensioneze relațiile dintre Washington și aliații săi tradiționali din America Latină.