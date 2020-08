Donald Trump i-a scris o scrisoare lui Vladimir Putin în 2007, felicitându-l pentru desemnarea sa drept "Personalitatea anului" de către publicația Time. "Sunt un mare fan al dvs", i-a transmis Trump președintelui rus, relatează Forbes.

Informația apare într-un raport al Comitetului de Informații al Senatului SUA.

"Felicitări pentru desemnarea de către revista Time dreptul ‘Personalitatea anului’— cu siguranță o meritați. După cum probabil ați auzit, sunt un mare fan al dvs", a scris Trump.



Trump a manifestat mult timp un interes față de Rusia, unde ar fi dorit să deruleze mai multe proiecte în afaceri imobiliare. Actualul președinte mărturisea în cartea "The Art of the Deal" că ideea i-a venit după o discuție cu ambasadorul sovietic în SUA Iuri Dubinin. Asociații săi prospectau piața afacerilor imobiliare din Moscova chiar în timpul campaniei electorale din 2016.

Într-o altă scrisoare, din 2013, Donald Trump a încercat să-l convingă pe Putin să vină la concursul Miss Univers din Moscova, organizat de magnatul american.

Întrebat de raport, Trump a declarat că nu l-a citit.