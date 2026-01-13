După capturarea președintelui venezuelean, Donald Trump a strâns lațul în jurul Cubei. El a sugerat chiar că secretarul său de stat, de origine cubaneză, ar putea conduce insula, scrie „Tribune de Genève” (Elveția).

Donald Trump și-a înăsprit duminică tonul față de Cuba și a cerut acestei țări din Caraibe să accepte „înainte de a fi prea târziu” un „acord” a cărui natură nu a specificat-o, provocând furia omologului său de la Havana.

„Nu vor mai merge petrol sau bani în Cuba – zero!”, a scris președintele SUA cu majuscule pe platforma sa de socializare, Truth Social. „Le sugerez cu tărie să accepte o înțelegere, înainte să fie prea târziu”.

Întrebat despre acest lucru duminică, la bordul avionului său Air Force One, Donald Trump le-a spus reporterilor că dorește ca cei care au fost nevoiți să părăsească Cuba, în special sub constrângere, să fie luați în considerare.

„Cel mai important lucru în acest moment este să avem grijă de cei care au venit din Cuba, care sunt cetățeni americani sau care se află în țara noastră”, a spus el, din nou fără a oferi detalii.

Cuba „este o națiune liberă și independentă” și „nimeni nu îi dictează ce să facă”, a reacționat președintele său, Miguel Diaz-Canel, pe rețeaua de socializare X.

„Insula Cuba nu atacă, este atacată de Statele Unite de 66 de ani și nu amenință, se pregătește, este gata să apere Patria până la ultima picătură de sânge”, a continuat el.

Țara sa a fost supusă unui embargou impus de Statele Unite încă din 1962, în timpul Războiului Rece, care s-a consolidat de-a lungul anilor.

Declarațiile lui Donald Trump vin la opt zile după capturarea de către forțele americane a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, un aliat apropiat al Cubei, într-o operațiune care s-a soldat cu moartea a zeci de membri ai forțelor de securitate venezuelene, precum și a unor membri cubanezi.

„Cuba a trăit mulți ani datorită cantităților mari de petrol și bani provenite din Venezuela. În schimb, Cuba a oferit 'servicii de securitate' ultimilor doi dictatori venezueleni, dar asta s-a terminat!”, a continuat Trump în mesajul său.

Cuba semnase un acord de cooperare cu Venezuela sub președintele Hugo Chavez (1999-2013), predecesorul lui Nicolás Maduro, începând cu anul 2000, care prevedea aprovizionarea cu petrol în schimbul trimiterii de medici și profesori.

Președintele american a republicat duminică un mesaj în care sugerează că secretarul său de stat, Marco Rubio, născut din părinți imigranți cubanezi, ar putea deveni președinte al insulei caraibiene, făcând comentariul: „Sună bine!”.

Donald Trump, care cândva denunța intervenționismul american, susține acum că aplică „Doctrina Donroe”, un joc de cuvinte cu prenumele său și numele președintelui James Monroe, a cărui politică în secolul al XIX-lea a fost aceea de a face din America Latină o proprietate a Statelor Unite.

Pe străzile din Havana, Mercedes Simon, o pensionară în vârstă de 65 de ani, pare să respingă amenințările lui Trump. „Nu se va atinge de Cuba”, declară ea pentru AFP. „Toți președinții [americani] vorbesc și vorbesc și vorbesc [despre Cuba de decenii întregi], dar nu acționează”.

Marcos Sanchez, un tânăr în vârstă de 21 de ani care lucrează în industria restaurantelor, a declarat pentru AFP că cele două țări ar trebui să găsească un teren comun, „fără a recurge la violență sau la vreo acțiune negativă față de Cuba”, pentru a dezvolta ”o formă de relație”.

„Bombele nu au nume, iar războaiele, într-un fel sau altul, ne afectează pe toți”, subliniază și Regla Gonzalez, o gospodină în vârstă de 54 de ani, care se teme de acțiuni militare.

Ministrul cubanez de Externe, Bruno Rodriguez, reacționând pe platforma X, a declarat: „Statele Unite se comportă ca un criminal hegemonic și incontrolabil care amenință pacea și securitatea, nu numai în Cuba și în această emisferă, ci și în întreaga lume”.

De cealaltă parte a strâmtorii Floridei, oficialul ales republican Mario Diaz-Balart, de origine cubaneză, a salutat remarcile lui Donald Trump, afirmând că „tirania din Cuba nu va supraviețui” celui de-al doilea mandat al său.

Sursa: Rador Radio România