Președintele columbian a fost primit de republican departe de camerele de filmat după luni de schimburi de insulte. O echipă îl dezinformează pe liderul american cu privire la impactul real asupra alegătorilor, relatează „Folha Online” (Brazilia).

Președintele Gustavo Petro a ajuns la Casa Albă printr-o ușă laterală, departe de camerele de filmat, pentru întâlnirea care a pus capăt lunilor de schimburi de insulte între columbian și Donald Trump. Aceeași intrare discretă a fost folosită în luna octombrie de liderul sirian radioactiv, Ahmad al-Sharaa, care, până anul trecut, era inclus pe o listă de teroriști ca urmare a legăturilor cu Al Qaeda.

Casa Albă a respins intrarea obișnuită a echipelor video pentru a înregistra primele minute ale întâlnirii cu Petro, care a durat două ore și a fost declarată un succes de către volubilii șefi de stat.

Nu este o coincidență. În cazul lui Petro, exista teama de a fi afișate scene tensionate precum cele care au avut loc în timpul vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în februarie anul trecut.

Trump guvernează ca producătorul unei emisiuni de televiziune perene dintr-o epocă pe cale de dispariție. La urma urmei, majoritatea celor aproximativ 130 de milioane de gospodării americane nici măcar nu mai au abonamente TV. Audiența care contează aici este cea al unuia singur - președintele însuși.

În cele două zile care au urmat uciderii brutale a asistentului medical Alex Pretti, ucis de agenții de imigrare care ocupau Minneapolis-ul, consilierii și membrii cabinetului au inundat emisiunile TV prin cablu cu insulte, într-un efort coordonat de a dezumaniza victima.

În a treia zi, prezentatorul unei emisiiuni de pe Fox News pe care președintele o urmărește în mod regulat a repetat cererea de trei ori în direct: trimiteți-l pe Tom Homan, țarul frontierei, la Minneapolis.

În 20 de minute, Trump a anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, că îl trimite pe Tom Homan în cel mai mare oraș din statul Minnesota. A fost o capitulare în fața aparenței, nu o condamnare a violenței. Președintele american petrece atât de multe ore în fața televizorului, încât oamenii de afaceri dornici de avantaje din partea guvernului federal cumpără reclame în pauzele emisiiunilor sale preferate.

Performanța eroică a lui Dwight Eisenhower la conducerea forțelor aliate împotriva lui Adolf Hitler l-a condus pe general la Casa Albă în 1952. În 2016, victoriile de audiență în prime time l-au condus pe actualul președinte în funcție.

Trump este producătorul, regizorul, scenograful, tehnicianul de scenă și directorul de casting pentru evenimentele publice pe care le conduce. Membrii cabinetului său nu îndrăznesc să se abată de la scenariul obligatoriu de flatare. Chiar și consilierele sale urmează aspectul chirurgiei estetice cunoscute sub numele de „chipul de la Mar-a-Lago”.

Ceea ce ar putea evoca o aluzie la filmul „Being There” (1979), în care strălucitul Peter Sellers îl interpretează pe Chance, un grădinar analfabet care repetă platitudini auzite la televizor. Chance câștigă faimă și ajunge să-l sfătuiască chiar și pe președintele Republicii. Sellers a mărturisit unui critic de film american că îi lipsește personalitatea. „Dacă nu joc un rol, nu sunt nimeni”, a spus acesta.

Dar actualul guvern prin televiziune ar putea juca un rol atenuant în instinctele prezidențiale. Televiziunea este un mijloc ce tinde spre moderație. O echipă extremistă, coordonată de virtualul prim-ministru Stephen Miller, nominal adjunct al șefului de cabinet, acționează pentru a-l ține pe Trump slab informat cu privire la impactul său real asupra alegătorilor.

În timp ce aliații republicani din Congres se prefac că ațipesc în această rutină a crizelor zilnice, televiziunea îl trezește pe președinte la realitate. Da, este suprarealist.

