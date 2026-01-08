Administrația Trump a început să schițeze un plan amplu de readucere sub control internațional a sectorului petrolier din Venezuela, respingând acuzațiile potrivit cărora Statele Unite ar urmări „furtul” resurselor energetice ale țării sud-americane.

Strategia, prezentată pe fondul schimbărilor politice recente de la Caracas, vizează relansarea producției și integrarea petrolului venezuelean în piețele globale.

Potrivit informațiilor „Le Figaro” (Franța), Washingtonul ia în calcul ridicarea selectivă a sancțiunilor care afectează exporturile de țiței, în schimbul unui control strict asupra fluxurilor comerciale și a utilizării veniturilor. Oficialii americani susțin că operațiunea ar avea un caracter „comercial și legal”, cu beneficii atât pentru economia venezueleană, aflată în colaps, cât și pentru securitatea energetică internațională.

Un element central al planului îl reprezintă combinarea petrolului greu venezuelean cu petrol ușor provenit din Statele Unite, pentru a facilita rafinarea și exportul. În paralel, administrația Trump intenționează să trimită echipamente și specialiști pentru modernizarea infrastructurii petroliere, grav afectată de ani de sub-investiții și sancțiuni. Discuții au fost deja inițiate cu mari companii petroliere americane, interesate de oportunități de investiții pe termen mediu și lung.

Inițiativa provoacă însă controverse. Criticii avertizează că planul riscă să fie perceput drept o preluare mascată a controlului asupra resurselor venezuelene, într-un moment de maximă vulnerabilitate politică și economică. De cealaltă parte, reprezentanți venezueleni au denunțat public demersul, acuzând Washingtonul de ingerință și de încercarea de a dicta condițiile exploatării bogatelor rezerve de petrol ale țării.

În pofida disputelor, administrația Trump consideră că relansarea controlată a producției petroliere ar putea deveni un pilon al stabilizării Venezuelei și un instrument geopolitic major pentru Statele Unite. Rămâne însă de văzut dacă acest plan va putea fi pus în aplicare fără a alimenta noi tensiuni regionale și fără a reaprinde acuzațiile de exploatare a resurselor unei țări aflate în criză profundă.