Președintele american Donald Trump a declarat joi că reducerea prezenței trupelor americane în România nu este „foarte importantă”, întrebat de jurnaliști la bordul avionului Air Force One.

Statele Unite au anunțat miercuri o reducere a prezenței militare pe frontul estic al Europei, în primul rând în România, deși conflictul din Ucraina continuă să facă ravagii la porțile sale, notează AFP, citată de News.ro.

România si Aliații au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, a anunțat, miercuri dimineață, MApN, după ce Kyiv Post a relatat despre reducerea efectivelor mlitare din România citând surse americane și europene.

Conform MApN, decizia vizează și forțe aflate la baza de la Mihail Kogălniceanu, însă aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în România.

Departamentul de Război al SUA a confirmat reducerea prezenței în Europa, însă precizează că nu reprezintă o retragere a Statelor Unite din Europa și nici un semnal al unei diminuări a angajamentului față de NATO și față de Articolul 5.