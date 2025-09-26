Președintele SUA a fost indignat din cauza defecțiunii unei scări rulante și a prompterului său, precum și a unui sistem audio defect, în discursul său adresat Adunării Generale. ONU a declarat că primele două incidente au legătură cu Casa Albă.

„Ceea ce s-a întâmplat ieri la Națiunile Unite este o rușine. Nu unul, nu două, ci trei evenimente rău intenționate!”, a răbufnit Donald Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social, miercuri, 24 septembrie, scrie „Le Monde” (Franța).

Descriind o defecțiune a scării rulante la sosirea sa, urmată de o defecțiune a teleprompterului și o problemă a sistemului audio în timpul discursului său în fața Adunării Generale, președintele american a cerut în mesajul său ca Organizația Națiunilor Unite (ONU) să deschidă o „anchetă imediată” cu privire la aceste incidente. „Nu a fost o coincidență, a fost un triplu sabotaj la ONU. Ar trebui să le fie rușine. Trimit o copie a acestei scrisori Secretarului General [al ONU] și solicit o anchetă imediată”.

Donald Trump se pronunțase deja marți de la tribună împotriva acestor probleme tehnice, înainte de a susține un discurs care a luat forma unui adevărat rechizitoriu suveranist, sceptic față de climă și anti-imigrație, extrem de critic la adresa Europei și a ONU. Republicanul, la sosirea la sediul instituției din New York, a urcat cu o scară rulantă în spatele soției sale, Melania Trump, care s-a oprit imediat.

„E de necrezut că eu și Melania nu am căzut cu capul înainte pe marginile ascuțite ale acelor trepte de oțel”, descrie el dramatic. În înregistrarea incidentului, prima doamnă, care se ținea de balustradă, pare ușor dezechilibrată și își menține echilibrul cu ușurință, la fel ca și soțul ei. După câteva secunde de surpriză, decid să urce treptele.

„Acesta a fost în mod clar un sabotaj, așa cum indică un raport publicat cu o zi înainte în 'The Times', care afirma că angajații ONU „au glumit despre oprirea scării rulante”, a scris el, referindu-se la un articol din ziarul britanic. „Cei responsabili ar trebui arestați!”, a adăugat el.

„Mecanismul de siguranță a fost activat accidental de cineva care se afla în fața președintelui”, a declarat marți pentru AFP Stéphane Dujarric, purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU, Antonio Guterres, adăugând că dispozitivul a fost ulterior repus în funcțiune. Ulterior, Dujarric a precizat într-un comunicat că persoana respectivă era un videograf al Casei Albe.

„Analizăm ce a declarat ONU pentru a corobora datele”, a declarat miercuri pentru AFP un oficial al Serviciului Secret, responsabil cu protejarea unor personalități politice americane de rang înalt, vorbind sub acoperirea anonimatului.

Donald Trump, întotdeauna foarte sensibil la lacunele din cadrul protocolului, a deplâns și faptul că la începutul discursului său teleprompterul nu funcționa. „Cele două lucruri pe care le-am primit de la Națiunile Unite au fost o scară rulantă defectă și un teleprompter defect”, a glumit el în timpul discursului său.

„Am ținut un discurs fără teleprompter, care a început să se audă cam 15 minute mai târziu”, a detaliat Trump în postarea sa de pe Truth Social. „Vestea bună este că discursul a primit multe recenzii entuziaste. Poate că au apreciat faptul că foarte puțini oameni ar fi putut face ceea ce am făcut eu”, a adăugat el.

„Nu avem niciun comentariu, deoarece prompterul pentru președintele american este gestionat de Casa Albă”, a declarat purtătorul de cuvânt al șefului ONU pe această temă.

Miercuri, Trump a adăugat o a treia plângere, referitoare la calitatea sunetului în timpul discursului său. „După discurs, mi s-a spus că sunetul era complet redus în sală”, a scris Trump pe Truth Social.

„Sistemul de sunet a fost conceput pentru a le permite oamenilor care stau la locurile lor să asculte discursuri traduse în șase limbi prin căști”, a declarat pentru AFP un oficial ONU, vorbind sub acoperirea anonimatului.

Sursa: Rador Radio România