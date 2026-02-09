Un videoclip postat pe contul Truth Social al lui Donald Trump a conținut o imagine rasistă, în care Barack și Michelle Obama apar drept maimuțe, relatează „Newsweek” (SUA).

La sfârșitul acestui videoclip care durează 62 de secunde și care altminteri se referă la mașinăria voturilor, fețele soților Obama apar timp de aproximativ o secundă pe corpul unor maimuțe, fondul sonor fiind melodia formației The Tokens, „The Lion Sleeps Tonight” („Leul doarme în noaptea asta”).

Videoclipul a fost postat pe cont cu puțin timp înainte de miezul nopții (ora locală).

Imaginea trucată a soților Obama, ambii politicieni democrați, poartă sigla @XERIAS_X, care corespunde unui cont de pe X în sprijinul lui Trump, cu aproximativ 46000 de urmăritori.

Având în vedere că cea mai mare parte a videoclipului se referă la alegeri, nu se știe dacă Trump a urmărit întregul videoclip și a văzut imaginile de la sfârșit. Vineri, (revista) Newsweek a contactat prin email Casa Albă, dar în afara orelor de serviciu.

Care este importanța evenimentului

În ultimii ani, disputele pe teme politice au fost în creștere, punând astfel în discuție echilibrul între ceea ce înseamnă libera opinie și ce înseamnă un discurs jignitor.

Ce este de știut

Acest videoclip de 62 de secunde, care pare să fi provenit de pe portalul Patriot News Outlet, pretindea că oficialii din Michigan au accesat dispozitive de numărare a voturilor, indicând o posibilă interferență electorală. Incidentul survine după îndelungatele și nefondatele afirmații ale lui Trump, potrivit cărora alegerile prezidențiale din 2020 ar fi fost marcate de fraudă și de alte probleme, asta însemnând că victoria președintelui Joe Biden este falsă.

Trump și administrația sa l-au criticat pe Obama în repetate rânduri pe parcursul celui de-al doilea mandat.

În iulie, el l-a acuzat pe fostul președinte de trădare, după ce Tulsi Gabbard, directorul serviciului național de informații, a dat publicității un raport potrivit căruia Obama și administrația sa ar fi „fabricat” niște informații legate de amestecul rușilor în alegerile din 2016. Pe portalul Truth Social, Trump a reluat totodată un videoclip realizat prin inteligență artificială, în care Obama era arestat și trimis la închisoare.

Într-o declarație dată la acea vreme, Biroul lui Obama a calificat acuzațiile drept „bizare” și a spus că „ele sunt ridicole și reprezintă o jalnică tentativă de a deruta”.

Un raport dat publicității de Global Project Against Hate and Extremisim (Proiectul Global împotriva Urii și a Extremismului – GPAHE) a constatat că, în urma acuzațiilor, Obama a primit online mai multe amenințări cu moartea. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, David Ingle, a declarat pentru Newsweek la acea vreme că Trump și administrația sa „condamnă cu fermitate toate formele de violență”.

Trump a mai făcut aluzie totodată și la Premiul Nobel pentru Pace, primit de Obama în 2009, dată fiind campania sa eșuată de a primi acest premiu. „El a fost desemnat și i l-au dat lui Obama care nu a făcut absolut nimic, ci doar a distrus țara”, afirma el în octombrie.

În același timp, apelul lui Trump la mediile de socializare a mai atras atenția și în trecut. În anul 2021, lui i s-a interzis accesul pe Facebook și pe Twitter (acum, X), după ce, pe data de 6 ianuarie 2021, susținătorii săi au năvălit pe Colina Capitoliului. Asta l-a făcut pe președinte să lanseze Truth Social. Conturile sale de pe Facebook și Twitter au fost ulterior reinstalate.

Ce spune lumea

„Dezgustător, comportamentul președintelui”, nota într-o postare pe X guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, ca reacție în urma videoclipului. „Fiecare republican trebuie să condamne asta. Acum”.

Contul X al Republicanilor împotriva lui Trump nota, tot pe X: „Trump tocmai a postat pe Truth Social un videoclip cu o imagine rasistă, în care Barack și Michelle Obama apar drept maimuțe. Nu mai există limite”.

Sursa: Rador Radio România