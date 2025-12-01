Donald Trump a apreciat duminica aceasta că există „șanse mari” pentru un acord care să pună capăt conflictului dintre Rusia și Ucraina, după noi discuții între Washington și Kiev, informează luni AFP și Reuters.

Calificate drept „productive” de cele două delegații americană și ucraineană, aceste negocieri care au avut loc la Florida în jurul planului dezvăluit în urmă cu zece zile de SUA, dar considerat prea favorabil Moscovei de către ucraineni și europeni, nu au dus la un anunț major.

„Mai este mult de lucru”, a avertizat secretarul de stat Marco Rubio după această întâlnire. O sursă apropiată delegației ucrainene a mărturisit pentru AFP că discuțiile „nu au fost ușoare”.

Aceasta nu l-a împiedicat pe președintele american să își exprime optimismul, la bordul Air Force One. „Cred că Rusiei i-ar plăcea ca aceasta să se încheie și eu cred că Ucrainei, eu știu că Ucrainei i-ar plăcea ca aceasta să se încheie”, a declarat Trump.

Miliardarul republican a reamintit de asemenea că Ucraina nu este în poziție de forță, inclusiv din cauza amplului scandal de corupție care l-a determinat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să îl demită pe Andrii Iermak, brațul său drept care până acum conducea negocierile cu SUA.

„Ucraina are câteva mici probleme dificile. E o situație de corupție, ceea ce nu ajută”, a estimat Trump.

Emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, care a participat la discuțiile din Florida, la fel ca ginerele președintelui Jared Kushner, urmează să se deplaseze din nou la Moscova pentru a discuta cu președintele rus Vladimir Putin.

SUA au prezentat în urmă cu zece zile un plan în 28 de puncte, elaborat de aliații europeni ai Kievului și menit să pună capăt conflictului declanșat de ofensiva rusă contra Ucrainei în februarie 2022.

Acordul prevedea inițial ca forțele ucrainene să se retragă din regiunea estică Donețk, iar SUA ar fi recunoscut atunci de facto Donețk, Crimeea și Lugansk drept teritorii ruse.

Însă de atunci acest plan a suferit modificări, la cererea europenilor, iar conținutul lui rămâne neclar.

Rustem Umerov, negociatorul-șef ucrainean trimis la negocierile din Florida, a anunțat pe Facebook că el i-a raportat președintelui Zelenski „progrese substanțiale”.

„Este important ca discuțiile să aibă o dinamică constructivă și ca toate problemele să fie abordate deschis și cu obiectivul clar de a garanta suveranitatea și interesele naționale ale Ucrainei”, a scris Zelenski pe platforma socială X după aceste negocieri.

Sursa: Agerpres