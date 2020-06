Fostul consilier prezidențial John Bolton face în cartea sa o serie de dezvăluiri stânjenitoare despre Donald Trump. Liderul de la Casa Albă i-ar fi cerut ajutorul președintelui chinez Xi Jinping ca să fie reales la scrutinul de anul acesta.

Presa americană a publicat miercuri fragmente din cartea "The Room Where It Happened, A White House Memoir", care ar urma să apară pe piață pe 23 iunie. Guvernul american încearcă să blocheze în justiție publicarea ei.

Fostul consilier pentru securitate națională al președintelui american îl acuză pe Donald Trump că a căutat sprijinul Chinei pentru a obține realegerea sa la scrutinul din noiembrie.

"Conversațiile lui Trump cu Xi reflectă nu numai incoerențele din politica sa comercială, ci și interconectarea din mintea lui Trump între propriile interese politice și interesul național american", scrie John Bolton, referindu-se la o discuție din deschiderea summit-ului G20 de la Osaka (iunie, 2019), în care liderul american ”a deturnat” conversația cu omologul chinez spre alegerile prezidențiale din SUA.

John Bolton mai scrie că la cina din deschiderea summit-ului G20 de la Osaka, Xi Jinping i-a explicat în linii mari lui Trump de ce a construit lagăre de concentrare pentru uiguri, iar președintele SUA ar fi spus - potrivit interpretului american - că Xi ar trebui să continue să construiască aceste lagăre, ”despre care Trump credea că este exact lucrul potrivit de făcut", relatează The Washington Post.