„Escaladare pentru a dezescalada” și „pace prin forță” sunt cele două mantre ale politicii externe în curs de dezvoltare a lui Donald Trump pentru al doilea mandat, observă „El Mundo” Spania.

Trump o repetă de luni de zile, la fel ca și promisiunea de a pune capăt războiului din Ucraina în prima zi. Dar una este teoria, alta practica. Echipa lui Trump a reușit să revendice victoria cu armistițiul mult așteptat dintre Israel și Palestina chiar înainte de a se întoarce la Casa Albă și să-și asume meritul pe bună dreptate, dar problema Ucrainei este mult mai înrădăcinată, nu există progrese pe teren și da, are mulți nervi din cauza criticilor.

Și puținele sunt lucrurile pe care Trump le suportă mai rău decât sentimentul că, în loc să fie iubit, respectat și admirat, este ironizat. Cu toți factorii în linie, este mai ușor de înțeles demersul lui de miercuri, avertizându-l pe Vladimir Putin că trebuie să oprească războiul acum și o poate face „cu binișorul sau nu”, recomandând cu tărie prima variantă.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare, președintele SUA, după ce a urmărit știrile de dimineață, a îndemnat Moscova să „oprească acest război ridicol” imediat, într-o combinație de afirmații pasiv-agresive. „Nu caut să fac rău Rusiei. Iubesc poporul rus și am avut întotdeauna o relație foarte bună cu președintele Putin, și asta în ciuda farsei stângii radicale: Rusia, Rusia, Rusia”, a spus el, insistând așa cum face de ani de zile asupra bunei sale înțelegeri cu dictatorul rus, pe care îl admiră pentru puterea și controlul său asupra țării și profitând de ocazie pentru a influența o altă obsesie a lui, investigarea din primul său mandat asupra legăturilor campaniei și echipei sale cu Rusia, care s-a soldat cu închisoare pentru unul dintre consilierii săi.

„Nu trebuie să uităm niciodată că Rusia ne-a ajutat să câștigăm cel de-al Doilea Război Mondial, pierzând aproape 60.000.000 de vieți în acest proces. Cu toate acestea spuse, voi face Rusiei, a cărei economie eșuează, și președintelui Putin, o uriașă FAVOARE. Încheiați un acord acum și OPRIȚI acest război ridicol! DOAR SE VA ÎNRĂUTĂȚI”, a adăugat el. „Dacă nu facem o 'înțelegere', și asta curând, nu am de ales decât să impun niveluri ridicate de taxe, tarife și sancțiuni asupra a tot ceea ce vinde Rusia Statelor Unite și altor câteva țări participante”.

Amestecul este confuz. Laude vorbind despre trecut, critici la adresa stării economiei ruse, cererea unui acord de pace și apoi amenințare, vorbind despre "taxe, sancțiuni și tarife" de parcă SUA, cu UE și aliații săi, nu ar fi folosit această strategie din 2022, cu rezultate dulci-amare. Au slăbit economia Rusiei, au pedepsit multe sectoare, dar nu suficient pentru ca Putin să-și retragă trupele. Dar interdicțiile sunt în vigoare.

„Să punem capăt acestui război, care n-ar fi început niciodată dacă aș fi fost președinte! O putem face pe calea ușoară sau pe calea grea, iar calea ușoară este întotdeauna mai bună. E timpul să FACEȚI UN ACORD. NU TREBUIE SĂ SE PIARDĂ MAI MULTE VIEȚI!!!”, a conchis Trump în mesajul său.

La scurt timp după ce Trump a amenințat cu tarife și sancțiuni împotriva Moscovei, dacă războiul nu va fi oprit, Rusia a spus că este în mâinile noului președinte să „oprească această politică rău intenționată", despre care guvernul rus spune că i-a forțat în 2022 să lanseze o invazie pe scară largă care încă continuă. După cum se poate observa din reacția ambasadorului adjunct al Rusiei la ONU, Dimitri Polianski, Rusia preferă în prezent să aștepte să vadă ce înțelege președintele american printr-un „acord” pentru a pune capăt războiului din Ucraina, afirmă jurnalistul Xavier Colás.

Trump abia dacă a dat indicii despre planul său de a pune capăt războiului. Moscova insistă că este vina tuturor. „Nu este vorba doar de încheierea războiului”, a spus Polianski pentru Reuters. „Mai presus de toate, este vorba despre abordarea cauzelor fundamentale ale crizei ucrainene”.

„Trebuie să vedem ce înseamnă 'înțelegere', potrivit președintelui Trump. El nu este responsabil pentru ceea ce au făcut Statele Unite în Ucraina din 2014, făcând-o 'anti-rusă', pregătindu-se de război cu noi... dar acum este în puterea lui să oprească această politică rău intenționată”, a adăugat Polianski.

La Casa Albă există disconfort pentru că Rusia nu a făcut o mișcare așa cum și-a dorit, sperat sau visat. A fost marele pariu internațional al președintelui, care nu este văzut doar ca marele stabilizator al consiliului global, ci și ca un lider respectat la Moscova. În ultimele două săptămâni, echipa de tranziție a lui Trump a recunoscut în privat că va fi mai complicat și că „pârghia” pe care o aveau asupra lui Benjamin Netanyahu pentru a-l obliga să accepte un acord, nu o au asupra Kremlinului.

Dar acum, apărarea este mai complicată, chiar jenantă. Este cazul noului secretar de stat, Marco Rubio, și șef al politicii externe, care, întrebat de îndată ce a depus jurământul, a minimalizat și a mințit, spunând că Trump nu a promis niciodată că va pune capăt războiului, chiar dacă sunt infinite exemplele. „Dacă te uiți cu atenție, promisiunea este că vom face ca politica oficială a guvernului SUA să pună capăt războiului din Ucraina, care este înrădăcinat, trebuie să se încheie”, a spus Rubio într-un interviu la CBS, de parcă aceasta nu ar fi fost „poziția oficială” a lui Joe Biden.

Teza experților aleși de noul președinte pentru a se ocupa de războiul din Ucraina este că de fapt doctrina „păcii prin forță” este cea corectă și că metoda trebuie să fie escaladarea. Dar a vorbi despre tarife și sancțiuni nu este răspunsul. Generalul Keith Kellogg, care a fost consilier pentru Securitate națională între 2016 și 2020 și a fost numit trimis special și asistent al președintelui pentru Ucraina și Rusia, a schițat traseul care trebuie urmat, după părerea sa.

El l-a prezentat ca director al centrului de securitate de la America First Policy Institute, un think tank conservator, dar non-izolaționist, criticându-l pe Biden pentru că ar fi trebuit să-i ofere Ucrainei armele de care avea nevoie pentru a câștiga rapid, dar se temea în schimb de o posibilă „escaladare” rusă și „i-a furnizat o doză intravenoasă prudentă de arme. Biden s-a opus furnizării de multe sisteme de arme importante, cum ar fi tancuri, avioane și artilerie cu rază lungă, înainte de a se răzgândi. Rezultatul a fost că Ucraina are suficiente arme pentru a lupta, dar nu suficiente pentru a câștiga”, a declarat el.

Sunt mulți în anturajul lui Trump, începând cu familia sa, care nu ar dori ca el să taie brusc ajutorul pentru Ucraina și să forțeze astfel pacea prin capitulare. Dar alții, precum Kellogg, speră să rezolve baia de sânge printr-o cale de mijloc, forțând ambele părți să negocieze. Și asta necesită o amenințare: să spunem că toate armele necesare vor fi date Ucrainei și fără niciun fel de restricție să fie folosite pe întreg teritoriul Rusiei. Lucru pe care nici președintele însuși nu-l ia în considerare, cel puțin nu încă.

Sursa: Rador Radio România