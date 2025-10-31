Președintele Donald Trump a anunțat joi că și-a dat acordul aliatului său sud-coreean pentru construirea unui submarin cu propulsie nucleară, la o zi după ce cele două țări au încheiat un acord comercial, notează „La Libre Belgique” (Belgia).

„Le-am dat permisiunea să construiască un submarin cu propulsie nucleară, în loc de submarinele diesel învechite și mult mai puțin agile pe care le au în prezent”, a declarat dl Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

„Coreea de Sud își va construi submarinul cu propulsie nucleară la Șantierul Naval din Philadelphia, chiar aici, în Statele Unite”, a precizat el într-o postare separată.

„Construcția navală din țara noastră va avea în curând o Mare Revenire”, a adăugat el. Miercuri, președintele sud-coreean, Lee Jae-myung, i-a cerut lui Donald Trump „să ia o decizie care să ne permită să primim combustibil pentru submarine cu propulsie nucleară”.

„Nu propunem să construim submarine dotate cu arme nucleare”, a explicat el. Dar a subliniat avantajele propulsiei nucleare, menționând că „submarinele diesel au o autonomie mai mică în scufundare, ceea ce ne limitează capacitatea de a ține pasul cu submarinele nord-coreene sau chineze”, i-a spus președintele sud-coreean lui Donald Trump.

Președintele american s-a întâlnit miercuri cu omologul său sud-coreean la Gyeongju, Coreea de Sud, și a anunțat finalizarea unui acord comercial cu Seulul.

Potrivit Seulului, compromisul prevede o reducere cu 15% a taxelor vamale pe care cele două țări și le impun reciproc pentru automobile, un plan de investiții sud-coreean de 350 de miliarde de dolari în Statele Unite, „din care 200 de miliarde de dolari în numerar și 150 de miliarde de dolari pentru cooperare în sectorul construcțiilor navale”.

