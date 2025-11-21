„Reuters” (Marea Britanie) relatează că Donald Trump i-a acuzat de „trădare” pe democrații care au îndemnat armata să refuze ordinele ilegale, afirmând că ar putea fi pasibili de pedeapsa capitală.

Președintele Donald Trump i-a atacat joi pe legiuitorii democrați care le-au transmis militarilor americani că au obligația să respingă orice ordin ilegal, numindu-i trădători ce ar putea fi executați.

Trump a redistribuit un articol despre un videoclip publicat marți de șase parlamentari democrați care au servit în armată sau în comunitatea de informații.

„Comportament înclinat spre răzvrătire, pasibil de pedeapsa cu moartea!”, a scris președintele republican într-o postare pe Truth Social. Într-o postare anterioară, el a afirmat: „Este foarte rău și periculos pentru țara noastră. Cuvintele lor nu pot fi permise. Comportament înclinat spre răzvrătire din partea trădătorilor! Îi închideți?”

Printre democrații vizați se numără senatorii Elissa Slotkin, fostă analistă CIA și veterană a războiului din Irak, și Mark Kelly, fost astronaut și veteran al Marinei, precum și reprezentanții Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio și Chrissy Houlahan.În videoclip, parlamentarii se adresează direct membrilor armatei și comunității de informații, afirmând că Administrația Trump pune aceste instituții în opoziție cu poporul american și amenință principiile Constituției SUA. Ei subliniază că legea este clară: militarii pot refuza ordinele ilegale.

Slotkin a încheiat mesajul spunând: „Avem nevoie să apărați legile noastre, Constituția noastră. Nu abandonați nava.

„Legiuitorii nu au menționat incidente concrete și nu au oferit exemple de ordine pe care le-ar considera ilegale.Unii democrați au criticat atacurile militare ordonate de Trump împotriva presupușilor traficanți de droguri din sudul Caraibelor și Pacific, invocând probleme de legalitate și lipsa de transparență. Au existat, de asemenea, îngrijorări că Trump ar putea declanșa un atac asupra Venezuelei.

Senatorul Chris Coons, principalul democrat din Subcomisia de alocări bugetare pentru Apărare, a declarat că apelurile la executarea parlamentarilor reprezintă un comportament pe care l-ar aștepta de la lideri autoritari, nu de la președintele SUA. El a cerut colegilor republicani să condamne public declarațiile lui Trump.

De la revenirea sa la președinție în ianuarie, Trump a cerut în repetate rânduri încarcerarea unor persoane pe care le consideră adversari politici, iar Departamentul de Justiție a deschis anchete împotriva unora dintre aceștia.

În noiembrie 2021, Trump a justificat scandările susținătorilor săi care au cerut spânzurarea vicepreședintelui Mike Pence în timpul asaltului asupra Capitoliului SUA din 6 ianuarie.