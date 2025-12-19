„Am moștenit un dezastru”, dar acum „America și-a revenit”. Donald Trump își apără politicile economice din Diplomatic Room și arată cu degetul spre predecesorul său pentru haosul pe care l-a găsit când a ajuns la Casa Albă pentru a doua oară.

Vorbind cu americanii timp de mai puțin de 20 de minute, președintele nu s-a oprit asupra politicii externe, limitându-se doar la o scurtă menționare a Gazei, relatează agenția de știri ANSA (Italia).

„Am rezolvat opt ​​războaie. Am rezolvat războiul din Gaza, aducând pacea în Orientul Mijlociu pentru prima dată în ani de zile”, a spus liderul american, fără a menționa vreodată Ucraina sau Venezuela. Discursul său s-a concentrat pe atacarea democraților – „E vina lor” – și pe enumerarea „realizărilor” sale, de la „cea mai sigură graniță din istorie” la „prețuri în scădere rapidă” și „salarii care cresc mai repede decât inflația”. Toate acestea, a subliniat Trump, în doar 11 luni. „Repar lucrurile, vom avea un boom economic cum nu s-a mai văzut niciodată”, a asigurat președintele american, încercând să potolească nemulțumirea crescândă față de un cost al vieții neobosit și o piață a muncii care dă semne de slăbiciune tot mai mare. Rata șomajului a crescut la 4,6% în noiembrie, cea mai mare din 2021, iar inflația rămâne ferm peste obiectivul FED de 2%. În ceea ce privește Banca Centrală, Trump a reiterat că în curând va exista un nou președinte, care „crede în rate ale dobânzii scăzute”.

„Lupt pentru americani și am obținut deja rezultate excelente”, a subliniat Trump, părând furios și frustrat. Trump a anunțat, apoi, un „dividend de război” de 1.776 de dolari pentru armată. „Cecurile au fost deja trimise; vor ajunge până la Crăciun”, a explicat liderul de la Casa Albă, îndemnându-i pe americani să aibă răbdare, deoarece anul viitor rezultatele politicilor sale vor fi mai evidente, în special pe plan fiscal. Unele rezultate ale acțiunilor sale sunt însă deja „evidente”: datorită tarifelor vamale, care „sunt cuvântul meu preferat”, investiții de „18 trilioane” au intrat deja în Statele Unite. Și este doar începutul. „Acum un an, eram o țară moartă. Acum”, a observat Trump, „suntem invidia lumii”.

Sursa: Rador Radio România