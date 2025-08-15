Rusia va suporta „consecințe grave”, dacă nu „va opri războiul”: avertismentul a fost lansat de Trump înainte de summitul de la jumătatea lunii august cu Putin, după ce s-a consultat cu liderii europeni și cu președintele ucrainean Zelenski.

Întâlnirea din Alaska cu liderul rus va fi o întâlnire „pregătitoare” pentru posibila continuare a negocierilor de pace, a adăugat președintele SUA. Și dacă va merge bine, a anunțat el, „va avea loc în curând o a doua întâlnire cu Putin și Zelenski, la care voi participa și eu, dacă doresc”, notează ANSA (Italia).

Europenii și-au exprimat satisfacția față de asigurările lui Trump, în special față de faptul că niciun schimb teritorial cu Rusia nu poate avea loc fără acordul Kievului. Însă, de la Moscova vine un duș rece. „Poziția de principiu” pentru pacea în Ucraina rămâne „neschimbată” față de ceea ce Putin a anunțat anul trecut, a anunțat Ministerul de Externe. Aceasta include retragerea trupelor ucrainene din cele patru regiuni revendicate de Moscova (Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson) și refuzul Kievului de a adera la NATO. În ceea ce privește consultările „solicitate de europeni”, Trump este „lipsit de sens politic și practic”, a declarat un purtător de cuvânt, Alexei Fadeev, director adjunct al Departamentului de Informații și Presă al Ministerului rus de Externe. „În cuvinte”, a adăugat Fadeev, „susțin eforturile diplomatice ale Washingtonului și Moscovei de a rezolva criza din Ucraina, dar în realitate Uniunea Europeană le sabotează”. Iar experții americani și o sursă occidentală cred că Moscova ar putea testa noua sa rachetă nucleară Burevestnik săptămâna aceasta, ceea ce ar putea să umbrească summitul Trump-Putin din Alaska.

Între timp, Departamentul Trezoreriei a anunțat că a emis o „licență” care autorizează rușii să efectueze tranzacții în timp ce se află în Statele Unite pentru întâlnirea din această săptămână din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, relatează „New York Times”. Licența, care expiră pe 20 august, suspendă anumite sancțiuni, astfel încât oficialii ruși să poată achiziționa bunuri pe teritoriul american.

Alarmat de excluderea sa de la summitul de vineri, Zelenski a mers ieri până la a numi-o o „victorie personală” pentru Putin. Această afirmație a fost infirmată de secretarul de stat american Marco Rubio. „O întâlnire este ceva ce faci pentru a clarifica pozițiile și a lua o decizie”, iar asta „este exact ceea ce președintele își dorește să facă”, a subliniat ministrul de externe de la Washington. Recent, acesta a vorbit la telefon cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. „Ambele părți și-au confirmat angajamentul de a asigura succesul evenimentului”, a declarat Departamentul de Stat.

Trump, la rândul său, și-a reiterat dorința ca „războiul să se termine”, dar a rămas reticent în ceea ce privește ce îi va spune lui Putin. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și-a exprimat însă încrederea că magnatul va respecta linia europeană. „Președintele Trump”, a spus Costa, „a împărtășit cu noi trei obiective foarte importante: în primul rând, armistițiul; în al doilea rând, ca nimeni altul decât Ucraina să nu poată negocia chestiuni care privesc Ucraina (și, prin urmare, și teritoriile); și în al treilea rând, disponibilitatea Statelor Unite de a împărtăși cu Europa eforturile de consolidare a securității odată ce vom fi obținut o pace durabilă și justă pentru Ucraina”. Emmanuel Macron a fost mai precaut. „Conversația cu Donald Trump ne-a permis să clarificăm intențiile sale și, pentru noi, să ne exprimăm așteptările”, a clarificat președintele francez. „Noi”, a adăugat Macron, „dorim ca tot ce privește Ucraina să fie discutat cu Ucraina”.

În privința conținuturilor acordului, cel mai explicit a fost cancelarul german Friedrich Merz, care a declarat că Ucraina este pregătită „să negocieze pe teme teritoriale”, dar „recunoașterea legală a ocupației rusești nu este în discuție”. Acest lucru sugerează posibile transferuri teritoriale, dar fără a le recunoaște oficial ca fiind rusești. Și în orice caz, a adăugat Macron, „problemele teritoriale care privesc Ucraina vor fi negociate doar de președintele ucrainean; aceasta este poziția pe care o susținem”. În ceea ce privește neutralitatea ucraineană, care este o parte integrantă a cerințelor Moscovei, Zelenski a declarat că „Rusia nu poate respinge intențiile Ucrainei cu privire la aderarea sa la Uniunea Europeană și la NATO”.

Între timp, Rusia își accelerează în continuare ofensiva în estul Ucrainei, cu scopul de a-și consolida poziția înaintea summitului. Ministerul Apărării a revendicat capturarea a încă două sate din regiunea Donețk, unde guvernatorul ucrainean a ordonat evacuarea obligatorie a familiilor cu copii din zeci de localități. Conform unei analize AFP a datelor furnizate de Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW), armata rusă a realizat cel mai mare avans de 24 de ore din ultimul an, capturând sau recuperând controlul asupra a încă 110 kilometri pătrați. Între timp, Zelenski a susținut că forțele ucrainene au eliberat până acum șase dintre cele 18 sate ocupate de ruși în regiunea nordică Sumi.

Sursa: Rador Radio România