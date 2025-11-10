După întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă, Viktor Orban a anunțat vineri seară jurnaliștii maghiari că a obținut o scutire de un an de la sancțiunile asupra petrolului și gazelor rusești, scrie „Corriere della Sera” (Italia).

Acordul este o victorie pentru premierul ungar, dar și pentru președintele american, întrucât Budapesta s-a angajat într-o serie de investiții energetice în SUA.

Trump l-a lăudat, în repetate rânduri, pe Orban în fața jurnaliștilor în timpul întâlnirii lor la prânz din Sala Cabinetului, ignorând diferențele de opinie privind achiziționarea de petrol de către Ungaria din Rusia și concentrându-se, în schimb, pe asemănările dintre programele lor politice privind imigrația. „Cred că ar trebui să respecte Ungaria și să respecte foarte mult acest lider”, a spus Trump, referindu-se la alți lideri europeni, „pentru că a avut dreptate în privința imigrației. Uitați-vă la ce s-a întâmplat în Europa, o inundă, unele țări sunt de nerecunoscut”. Spre deosebire de mulți lideri străini care ajung la Casa Albă și spun puțin, Orban - perfect relaxat - și-a pus mâna pe brațul lui Trump de mai multe ori pentru a indica faptul că și el dorește să răspundă la întrebările jurnaliștilor.

Ungaria depinde de Rusia pentru 74% din gazele sale și 86% din petrolul său, conform datelor din 2024 ale Fondului Monetar Internațional. Însă, Trump a părut imediat deschis acordării țării o scutire de la sancțiunile SUA asupra celor două mari companii petroliere rusești, care va intra în vigoare pe 21 noiembrie, afirmând că Ungaria este fără ieșire la mare și nu are porturi - și, prin urmare, are dificultăți mai mari în a primi aprovizionări prin rute alternative. Apoi, Trump a criticat alte țări europene (fără a le numi), care au acces la ieșire la mare, dar continuă să cumpere petrol și gaze rusești.

Miniștrii de externe ai celor două țări au semnat, de asemenea, un acord bilateral de cooperare în domeniul energiei nucleare, care va permite Budapestei să achiziționeze combustibil nuclear din SUA pentru prima dată (în prezent îl cumpără din Rusia) în valoare de 114 milioane de dolari. De asemenea, se discută despre achiziționarea a 12 reactoare mini-modulare (20 de miliarde de dolari). Totodată, se negociază un contract pe cinci ani pentru achiziționarea de gaze naturale lichefiate din Statele Unite, iar Ungaria va achiziționa echipamente militare americane în valoare de 700 de milioane de dolari.

Sancțiunile SUA ar fi fost o lovitură pentru Orban: ar fi riscat sancțiuni secundare în condițiile în care candidează pentru realegere în aprilie anul viitor. Unii susțin că Ungaria s-ar putea baza pe aprovizionarea prin conducte din Croația ca alternativă la Moscova, dar Orban răspunde că, deocamdată, aceasta poate fi doar o sursă suplimentară. Este parțial o chestiune de prețuri: energia rusească este mai ieftină, permițându-i să-și respecte promisiunea de a menține costurile scăzute pentru consumatori. Dar la Washington, Orban a trebuit să-și deschidă și portofelul, chiar dacă le promisese alegătorilor săi că, odată cu Trump la Casa Albă, vor exista investiții americane în Ungaria.

Orban a criticat Uniunea Europeană pentru sancțiunile impuse Budapestei privind imigrația („Aceasta este lumea absurdă în care trăim acum, în Europa. Suntem singurul guvern care se consideră creștin. Toate celelalte sunt practic guverne liberale de stânga”), dar a precizat, de asemenea, că nu vrea ca Trump să medieze între el și UE și că, în schimb, caută o „Epocă de Aur” în relațiile cu SUA.

S-a discutat și despre Ucraina și despre întâlnirea anulată de la Budapesta dintre Trump și Putin. Orban a dat vina pe Administrația Biden pentru că a presat Europa să continue războiul. El a afirmat că țările europene rămân divizate, deoarece unii cred că Ucraina poate câștiga pe câmpul de luptă. Trump l-a întrebat, apoi: „Ați spune că Ucraina nu poate câștiga războiul?”. Prim-ministrul maghiar a răspuns că ar fi „un miracol”.

Sursa: Rador Radio România