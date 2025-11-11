Donald Trump l-a primit luni la Casa Albă pe Ahmad al-Sharaa, o premieră pentru un șef de stat sirian de la independența țării în 1946 și o realizare majoră pentru fostul jihadist care, în mai puțin de un an la putere, și-a scos țara din izolare.

Publicația „La Libre Belgique” (Belgia) relatează că președintele interimar sirian, a cărui coaliție islamistă l-a răsturnat în decembrie 2024 pe Bashar al-Assad, multă vreme lider al Siriei, a sosit sâmbătă la Washington împreună cu ministrul său de externe, Assaad al-Shaibani.

Duminică, s-a întâlnit cu directoarea generală a Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, și a discutat despre „potențialele domenii de cooperare dintre Siria și FMI pentru a sprijini dezvoltarea și creșterea economică a țării”, potrivit președinției siriene.

După 13 ani de război civil, Siria încearcă să obțină finanțare pentru reconstrucția sa, al cărei cost ar putea depăși 216 miliarde de dolari, potrivit Băncii Mondiale.

În timpul acestei vizite istorice, Damascul ar fi trebui să semneze un acord de aderare la coaliția internațională antijihadistă condusă de Statele Unite, potrivit emisarului american în Siria, Tom Barrack. Această chestiune este „în fruntea agendei”, a confirmat pentru AFP o sursă diplomatică siriană.

Statele Unite intenționează să înființeze o bază militară lângă Damasc, „pentru a coordona ajutorul umanitar și a monitoriza evoluțiile dintre Siria și Israel”, potrivit unei alte surse diplomatice din Siria.

„Un nou capitol”

Întâlnirea dintre dl Trump și dl Chareh „deschide un nou capitol în politica americană din Orientul Mijlociu”, potrivit analistului Nick Heras de la New Lines Institute for Strategy and Policy.

Vineri, Statele Unite l-au scos pe liderul sirian de pe lista neagră a teroriștilor. Din 2017 până în decembrie anul trecut, FBI oferea o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informații care ar duce la arestarea liderului fostei filiale locale a Al-Qaeda, gruparea Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Joi, Consiliul de Securitate al ONU a ridicat sancțiunile împotriva dlui Chareh, la inițiativa Statelor Unite, salutând angajamentul autorităților siriene de „a lupta împotriva terorismului”.

Din momentul în care a preluat puterea, dl. Chareh a rupt-o cu trecutul, multiplicând deschiderile către Occident și statele din regiune, inclusiv Israelul, cu care țara sa se află teoretic în război.

Donald Trump s-a întâlnit deja cu liderul sirian în timpul unei vizite în Golf, în luna mai.

„Trump îl aduce pe Chareh la Casa Albă pentru a spune că nu mai este un terorist (...) ci un lider pragmatic și, mai ales, flexibil care, sub conducere americană și saudită, va face din Siria un pilon strategic regional”, explică Nick Heras.

Dl. Chareh, care a mers la ONU la New York în septembrie, își dorește „binecuvântarea lui Trump pentru a debloca miliarde de dolari (...) pentru a reconstrui Siria și a-și consolida controlul asupra țării”.

Legături cu Israelul

„La nivel național, această cooperare riscă să exacerbeze dezechilibrul tot mai mare dintre Damasc și Forțele Democratice Siriene (SDF) conduse de kurzi în nord-estul țării”, analizează Nanar Hawach, specialist în Siria la International Crisis Group (ICG).

Majoritatea trupelor americane sunt staționate în zone aflate sub control kurd. Deschiderea unei baze la aeroportul militar Mazzeh, lângă capitală, ar schimba situația.

Gruparea jihadistă Statul Islamic (IS) a fost învinsă în 2019 în Siria de coaliția internațională și de SDF, care negociază condițiile integrării lor în armată.

Însă aceste negocieri „nu au progresat prea mult, ceea ce complică planurile Statelor Unite privind menținerea trupelor sale în nord-estul țării”, adaugă Michael Hanna, directorul programului american al ICG.

Se așteaptă ca dl Trump și dl Shareh să discute și despre negocierile inițiate de autoritățile siriene cu Israelul pentru un acord de securitate în baza căruia statul israelian s-ar retrage din zonele sudice ale țării ocupate după căderea lui Bashar al-Assad.

În luna mai, președintele american l-a îndemnat pe omologul său sirian să adere la Acordurile Abraham, care au permis recunoașterea Israelului de către mai multe țări arabe în 2020.

Sursa: Rador Radio România