Donald Trump a semnat un ordin executiv care obligă Statele Unite să se retragă din 66 de organizații internaționale, dintre care 31 afiliate la ONU, în numele doctrinei sale „America First”, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv care obligă Statele Unite să se retragă din 66 de organizații internaționale care „nu mai servesc interesele americane”, a anunțat Casa Albă într-un mesaj pe X.

Administrația americană a specificat că printre acestea se numără 31 de organizații afiliate la ONU.

Donald Trump a decis să retragă Statele Unite dintr-un tratat și din principalul comitet științific privind schimbările climatice, a anunțat miercuri Casa Albă.

De la revenirea sa la Casa Albă, acum aproape un an, președintele republican implementează viziunea sa „America pe primul loc”.

Ca și în primul său mandat, el a decis astfel să retragă Statele Unite din Acordul de la Paris privind clima și din UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură), în care Statele Unite au reintrat sub președinția lui Joe Biden.

De asemenea, a ieșit și din Organizația Mondială a Sănătății.

Administrația Trump a tăiat de asemenea în mare măsură ajutorul american în străinătate, reducând drastic bugetele multor organizații ONU obligate să-și reducă activitățile pe teren, cum ar fi Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați sau Programul Alimentar Mondial.

De la tribuna Adunării generale, în septembrie, Donald Trump a lansat și el un atac de amploare împotriva ONU, despre care a spus că este „departe de a-și atinge potențialul”.

O retragere „regretabilă”

Retragerea Statelor Unite din Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice (CCONUSC), un tratat climatic de referință, este „regretabilă”, a reacționat joi comisarul european pentru climă, Wopke Hoekstra, în urma deciziei lui Donald Trump din ziua precedentă de a se retrage.

„Convenția CCONUSC este pilonul principal al acțiunii globale pentru climă. Aceasta reunește țările pentru a sprijini acțiunile climatice, a reduce emisiile, a se adapta la schimbările climatice și a urmări progresele. Decizia celei mai mari economii din lume și a celui de-al doilea cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră de a se retrage din această convenție este regretabilă și nefericită”, a scris liderul pe LinkedIn.

