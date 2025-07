Președintele Trump a pretins că actualul candidat la primăria New York-ului, un cetățean american naturalizat, a ajuns „aici ilegal” – aceasta fiind ultima lui tentativă de a promova niște false teorii ale conspirației legate de adversarii săi.

„The New York Times” (SUA) scrie că, marți, președintele Trump a lansat o ciudată ipoteză afirmând că Zohran Mamdani, candidatul democrat la funcția de primar al New Yorkului, a fost un imigrant ilegal, el amenințând să îl aresteze dacă va bloca arestarea imigranților din New York.

Mamdani s-a născut în Uganda și a locuit la New York începând din anul 1998, pe când avea 7 ani. El a devenit cetățean american în 2018. Dacă va fi ales, Mamdani ar fi totodată și primul musulman care ar deveni primar al New Yorkului. Nu există probe credibile care să releve faptul că Mamdani nu este sau nu ar trebui să fie cetățean al Statelor Unite.

Atacul lui Trump la adresa candidatului la primărie readuce în memorie vechile sale obiceiuri prin care a încercat să dea credibilitate unor informații false. „O să cercetăm totul”, spunea el.

Atunci când un jurnalist a lansat ipoteza ca Mamdani să nu-i permită serviciului ICE (agenția SUA a vămilor și imigrației – nota red.) să aresteze imigranți, Trump a replicat: „Păi, atunci va trebui să îl arestăm pe el”.

„Președintele Statelor Unite tocmai a amenințat să mă aresteze”, a declarat în replică Mamdani, în mediile de socializare, el adăugând că afirmațiile lui Trump „nu reprezintă doar un atac la adresa democrației noastre, ci și o tentativă de a transmite un mesaj oricărui newyorkez care refuză să se ascundă: Dacă vorbești cu glas tare, or să vină să te ridice”.

„Nu vom accepta o asemenea intimidare”, a continuat el.

Guvernatoarea Kathy Hochul, care până acum refuzase să-l sprijine le Mamdani, i s-a alăturat în urma atacurilor lui Trump.

„Nu îmi pasă că sunteți președintele Statelor Unite”, a scris ea în mediile de socializare. „Dacă amenințați să urmăriți ilegal unul dintre apropiații noștri, optați să vă luptați cu 20 de milioane de newyorkezi, începând cu mine”.

Atacul a reprezentat cel mai recent efort al lui Trump de a-și promova îndelung susținutele sale teorii ale conspirației, legate de adversarii săi. El a apelat la un atac similar în 2024, când, în mod fals, a acuzat-o pe Nikki Haley, adversara pe tema nominalizării republicanilor pentru funcția de președinte, că este incompatibilă cu această funcție. Ulterior în același an, el a pus sub semnul întrebării identitatea vicepreședintei Kamala Harris ca femeie de culoare.

Totodată, atacurile lui Trump la adresa lui Mamdani readuc în memorie și o minciună care i-a întărit poziția în Partidul Republican înaintea candidaturii sale la președinție din 2016, respectiv, aceea că președintele Barack Obama nu ar fi fost ales în mod legal din cauză că el nu s-ar fi născut în Statele Unite.

Mamdani, care a promovat o campanie inteligentă și ordonată, concentrându-se asupra costurilor nivelului de trai, a fost ținta criticilor unor republicani care l-au calificat drept o portavoce a politicienilor de stânga. Ei au pus accentul pe vârsta lui și pe criticile sale la adresa Israelului, în unele cazuri, denigrându-i și religia.

Săptămâna trecută, reprezentantul Andy Ogles, un vajnic republican de dreapta din Tennessee, a apelat la un limbaj islamofob ca să-l atace pe Mamdani în mediile de socializare, cerând deportarea acestuia. Alți congresmeni republicani au lansat atacuri similare.

Luni, în cursul unei conferințe de presă, Karoline Leavitt, secretara de presă a Casei Albe, a râs atunci când a fost întrebată despre apelurile lui Ogles la deportare și dacă Trump le sprijină.

„Nu l-am auzit spunând așa ceva”, a spus ea. „Nu l-am auzit cerând asta, dar, cu siguranță, el nu dorește ca acest individ să fie ales”.

