În universul trumpist, un impuls care provine din rasismul alb este acela de a impune suferință celor slabi pentru a obține satisfacție, scrie Folha Online (Brazilia) sub semnătura editorialistei Lúcia Guimarães.

Imaginați-vă așteptarea venirii unui eveniment teribil — Milton, deja supranumit uraganul secolului. Peste 5 milioane de locuitori forțați să-și abandoneze casele care ar putea să nu mai stea în picioare peste 24 de ore. Comunități întregi expuse distrugerii și întreaga coastă de vest a Floridei redesenată de furia vântului și a oceanului. Un pericol atât de mare, încât autoritățile le cer celor care nu s-au dus să un caute adăpost să-și scrie numele, înlesnind identificarea cadavrelor.

Acum imaginați-vă pe cineva hotărât să agraveze această catastrofă. Puțin probabil? Ce ziceți de cel mai bogat om din lume care răspândește dezinformare pe contul său cu 200 de milioane de urmăritori de pe X, împiedicând activitatea agențiilor însărcinate cu protejarea populației?

Renumitul climatolog american Michael Mann a declarat într-un interviu săptămâna aceasta: „Nu am nicio îndoială că Elon Musk s-a implicat într-o activitate infracțională care pune țara și oamenii în pericol”, postând minciuni despre operațiunile de salvare guvernamentale.

În 2018, înainte de încheierea celui de-al doilea an de mandat al lui Donald Trump, jurnalistul Adam Serwer a început să încerce să catalogheze „vârtejul cruzimii care poate fi greu de urmărit”. Expresia pe care a ales-o — „cruzimea este indiciul” — a devenit una dintre cele mai folosite pentru a descrie președinția republicanului. După invadarea Capitoliului, au existat atât de multe exemple, încât Serwer și-a adunat eseurile într-o carte.

După cum ne amintește autorul, Trump nu este cauza, ci simptomul cruzimii pe care folclorul plin de vanitate al Statelor Unite încă nu dorește să o admită ca parte integrantă a istoriei sale.

Este un impuls, care provine din identitatea rasistă albă, de a se bucura de suferința celuilalt, care este urât sau temut. Dar Serwer nu a avut un glob de cristal în 2021 – cine să fie atât de pesimist? – pentru a întrezări gradul de infiltrare al cruzimii în politică, în mass-media și în viața de zi cu zi a americanilor.

Pe măsură ce sănătatea sa mintală s-a deteriorat și problemele sale legale au crescut, Trump a transformat campania prezidențială într-o orgie de promovare și promisiuni de cruzime și își menține baza de susținători într-o transă de pornografie sadică.

Cine a participat la convenția Partidului Republican din luna iulie nu a putut să-și ia ochii de la marea de afișe distribuite alegătorilor cu sintagma „deportare în masă”. Într-o a doua Președinție Trump, orice imigrant, chiar și legal, va fi la cheremul planurilor fiului lui Fred Trump, arestat odată la o demonstrație a Ku Klux Klan-ului, cu care posibila sa asociere nu a fost niciodată bine explicată.

Documentarul „Separated”, al marelui regizor Errol Morris, laureat al unui Oscar pentru „Under the Fog of War”, a avut premiera săptămâna aceasta la New York. Noua creație, un dureros „eseu asupra fascismului”, potrivit declarației regizorului, este efortul său de a încerca să convingă publicul american să nu permită repetarea celui mai grotesc spectacol de cruzime pus în scenă de Trump, despărțirea a 5.500 de copii imigranți de părinții lor.

Morris, un descendent evreu al refugiaților, expune rolul funcționarilor publici care, într-o evocare a „banalității răului” analizată de Hannah Arendt, au executat ordinele lui Trump.

Din păcate, filmul a avut o difuzare de doar o săptămână în Manhattan. Achizitionat de un canal de cablu deținut de operatorul Comcast, acesta va fi difuzat abia la o luna după alegeri, probabil la ordinul unor directori care se tem să nu-l enerveze pe Trump. Morris, indignat, a sugerat: „Trageți concluziile”.

Sursa: Rador Radio România