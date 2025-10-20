Într-o întâlnire tensionată de vineri la Casa Albă, președintele american Donald Trump l-a presat pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, să accepte condițiile impuse de Rusia, relatează „The Financial Times” (Marea Britanie).

Trump ar mai fi avertizat că Vladimir Putin i-a transmis că va „distruge” Ucraina dacă aceasta nu va fi de acord, potrivit unor surse citate de „Financial Times”.

Conform relatărilor, întâlnirea dintre cei doi lideri s-a transformat de mai multe ori într-o „dispută cu țipete”, Trump „într-o permanentă criză de nervi” și „însoțindu-și frazele cu înjurături”.

Participanți familiarizați cu discuția afirmă că președintele SUA a aruncat la o parte hărțile frontului ucrainean, i-a cerut lui Zelenski să predea întreaga regiune Donbas lui Putin și a repetat în mod constant aceleași argumente folosite de liderul rus cu o zi înainte, în convorbirea lor telefonică.

Deși Ucraina a reușit în cele din urmă să-l convingă pe Trump să susțină o înghețare a frontului pe pozițiile actuale, întâlnirea tensionată a ilustrat caracterul imprevizibil al poziției sale față de război și disponibilitatea de a sprijini cererile maxime ale Moscovei.

Întâlnirea a avut loc în contextul unei noi încercări a administrației Trump de a pune capăt războiului, după încetarea focului intermediată între Israel și Hamas.

Zelenski și echipa sa sosiseră la Washington sperând să obțină rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, însă președintele american a refuzat în final să le furnizeze.

Întâlnirea tensionată a amintit de o altă confruntare din februarie, tot la Casa Albă, când Trump și vicepreședintele J.D. Vance l-au acuzat pe Zelenski de „lipsă de recunoștință” față de Statele Unite.

Potrivit unor oficiali europeni informați despre discuție, Trump a preluat aproape mot-a-mot argumentele lui Putin, chiar și atunci când acestea contraziceau propriile sale declarații recente privind slăbiciunile Rusiei.

Un oficial european prezent la discuție a declarat că Trump i-a spus lui Zelenski că trebuie să accepte o înțelegere cu Rusia sau să fie distrus: „Dacă [Putin] își dorește, te va distruge.”

Casa Albă și biroul președintelui Ucrainei nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Duminică, Trump a declarat pentru Fox News că este „încrezător” că va reuși să pună capăt conflictului, adăugând că Putin „va lua ceva — a câștigat anumite teritorii”.

Potrivit „Financial Times”, Putin i-a făcut joi o nouă ofertă lui Trump, prin care Ucraina ar trebui să cedeze părțile din Donbas aflate încă sub controlul său în schimbul unor mici porțiuni din regiunile sudice Herson și Zaporijjia.

Propunerea rusă reprezintă o ușoară concesie față de cea avansată în august, la întâlnirea din Alaska dintre Trump și Putin, când liderul rus susținuse că ar accepta înghețarea frontului doar dacă Ucraina ar ceda întreg Donbasul.

Și acea întrevedere s-a încheiat într-o atmosferă tensionată, după ce Putin a respins propunerea lui Trump privind o încetare imediată a focului și a divagat pe larg despre istoria medievală a Ucrainei — episod ce a determinat Washingtonul să analizeze suplimentarea sprijinului militar, inclusiv trimiterea rachetelor Tomahawk.

Pentru Kiev, cedarea restului din Donbas aflat sub control ucrainean este însă imposibilă: ar însemna să ofere Rusiei teritorii pe care Moscova nu a reușit să le cucerească în peste un deceniu de încercări, în ciuda invaziei lansate în februarie 2022.

Forțele ruse se confruntă cu dificultăți majore în a păstra zonele din Herson și Zaporijjia pe care le controlează și nu au înregistrat aproape niciun progres pe front din 2022.

„Să dai [Donbasul] Rusiei fără luptă este inacceptabil pentru societatea ucraineană, iar Putin știe asta”, a declarat Oleksandr Merejko, președintele comisiei pentru afaceri externe a parlamentului ucrainean. „Nu e vorba de a obține mai mult teritoriu, ci de a ne distruge din interior”.

Repetarea de către Trump a retoricii belicoase a lui Putin a spulberat speranțele multor aliați europeni ai Ucrainei că liderul american ar putea fi convins să-și intensifice sprijinul pentru Kiev.

Trei alți oficiali europeni care au fost informați despre discuțiile de la Casa Albă au confirmat că Trump a petrecut mare parte din întâlnire „predând lecții” lui Zelenski, reluând argumentele rusești și îndemnându-l să accepte propunerea Kremlinului.

„Zelenski a fost foarte abătut după întâlnire”, a spus unul dintre aceștia, adăugând că liderii europeni sunt „neoptimiști, dar realiști în privința următorilor pași”.

Într-o declarație publicată duminică, Zelenski a afirmat: „Sunt necesari pași decisivi din partea Statelor Unite, Europei și țărilor G20 și G7 pentru a pune capăt războiului”.