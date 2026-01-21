Liderii europeni „nu vor opune prea multă rezistență” încercării de a cumpăra Groenlanda, a declarat președintele SUA, în timp ce vorbea cu jurnaliștii în Florida, amenințând și cu o taxă de 200% pe vinurile și șampania franceză.

ANSA (Italia) relatează că Donald Trump a confirmat, apoi, că l-a invitat pe Putin să se alăture Consiliului pentru Pace din Gaza. Donald Trump a respins decizia lui Emmanuel Macron de a nu se alătura Consiliului pentru Pace din Gaza, afirmând că „nimeni nu-l vrea” pe actualul președinte francez. „Ei bine, nimeni nu-l vrea pentru că părăsește funcția foarte curând, deci este în regulă”, a declarat Trump reporterilor, citat de CNN. „Voi aplica taxe de 200% pe vinurile și șampania lui, iar el se va alătura” Consiliului pentru Gaza, „dar nu este obligat”, a spus președintele SUA.

„Am avut o convorbire telefonică excelentă cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, în legătură cu Groenlanda. Am aranjat o întâlnire multipartită la Davos, Elveția. După cum le-am spus tuturor, foarte clar, Groenlanda este esențială pentru securitatea națională și globală”, a scris președintele american, Donald Trump, pe Truth. „Nu există cale de întoarcere - toată lumea este de acord cu asta! Statele Unite ale Americii sunt de departe cea mai puternică țară din lume” și „suntem singura putere care poate garanta pacea în întreaga lume - iar acest lucru se face, pur și simplu, prin forță”.

Amenințările președintelui american Donald Trump de a impune taxe vamale de 200% la vinul și șampania franceză sunt „inacceptabile” și „ineficiente”, a declarat marți pentru AFP o sursă apropiată președintelui francez Emmanuel Macron. „Amenințările tarifare menite să influențeze politica noastră externă sunt inacceptabile și ineficiente”, a declarat sursa, după ce Trump a lansat amenințarea privind intenția Parisului de a respinge invitația sa de a se alătura Consiliului pentru Pace.

China a confirmat că a primit o ofertă din partea președintelui american Donald Trump de a se alătura Consiliului pentru Pace, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe, Guo Jiakun.

Într-un „mesaj privat” adresat lui Donald Trump, Emmanuel Macron a propus organizarea unui summit G7 la Paris joi, la care i-ar putea invita pe „ruși”, ceea ce ar fi o premieră în aproape patru ani de război în Ucraina. Președintele american a postat acest mesaj pe rețeaua sa de socializare „Truth”, iar acesta a fost autentificat de anturajul președintelui francez. În mesaj, Macron a propus, de asemenea, invitarea ucrainenilor la această întâlnire, precum și a danezilor, pentru a discuta despre dezacordurile privind Groenlanda și Siria.

„Amenințările cu taxe vamale sunt complet inacceptabile. Și de aceea Parlamentul European a decis, împreună cu cele trei grupuri majore, să suspende acordul comercial” cu SUA, a anunțat președintele Grupului PPE, Manfred Weber, explicând decizia de a amâna aprobarea de către Parlamentul European a acordului tarifar semnat în Scoția. „Este cel mai puternic instrument pe care îl avem în acest moment; SUA nu vor putea accesa produsele noastre cu taxe vamale zero”, a subliniat Weber.

Sursa: Rador Radio România