O întâlnire față în față care ar putea reprezenta un pas decisiv înainte pentru Zelenski către încetarea ostilităților, scrie „La Stampa” (Italia).

La Casa Albă, președintele ucrainean a sosit conștient că Trump simte că responsabilitatea pentru pace este exclusiv pe umerii săi. Și, pentru magnat, aceasta poate fi realizată chiar și fără o încetare a focului. „Nu este necesar. Îmi place ideea unui armistițiu de pace”, dar „se poate ajunge la un acord în timp ce se luptă pe front”, așa cum s-a întâmplat în cele șase războaie pe care „le-am rezolvat” în ultimele șase luni, i-a spus președintele american lui Zelenski și liderilor europeni prezenți la Casa Albă, inclusiv premierului italian. Cancelarul german și președintele francez, însă nu au fost de acord, argumentând că este nevoie imediat de un armistițiu, înainte de un posibil summit trilateral cu Putin, care pare puțin probabil deocamdată. Potrivit Giorgiei Meloni, „toate soluțiile” trebuie explorate pentru a valorifica „licăririle” de speranță care au fost ratate până acum. Cea mai bună carte pe care o poate juca Occidentul a fost și rămâne „unitatea” sa.

China susține „toate eforturile” pentru pacea dintre Rusia și Ucraina, în urma summitului de la Washington, care a avut loc la Casa Albă, și care a indicat o posibilă întâlnire față în față între președinții Vladimir Putin și Volodimir Zelenski în următoarele săptămâni. „China crede în continuare că dialogul și negocierea sunt singura soluție la criza ucraineană”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Mao Ning, în cadrul briefingului zilnic, adăugând că Beijingul „susține toate eforturile utile de a contribui la pace”.

„Coaliția de război anti-rusă nu a reușit să-l învingă pe președintele american Donald Trump pe propriul său teren. Europa i-a mulțumit și i-a pupat picioarele”, a scris vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, pe rețelele de socializare, comentând summitul de luni seara de la Washington. „Întrebarea este: ce melodie va cânta clovnul de la Kiev în ce privește garanțiile și teritoriile odată ce se va întoarce acasă, după ce va îmbrăca din nou uniforma militară verde?”, a adăugat Medvedev.

„Într-adevăr, există un pachet cu propunerile noastre în valoare de 90 de miliarde de dolari”, a confirmat Volodimir Zelenski, după întâlnirea sa de la Washington cu Donald Trump și liderii europeni, referindu-se la garanțiile de securitate care vor fi probabil finalizate în termen de zece zile. Președintele ucrainean a adăugat că acordul va include și achiziționarea de arme americane de către Kiev. „Și avem acorduri cu președintele SUA care, atunci când exporturile noastre se vor deschide, vor cumpăra drone ucrainene. Acest lucru este important pentru noi”, a subliniat Zelenski. Potrivit „Financial Times”, Ucraina a promis să achiziționeze arme americane în valoare de 100 de miliarde de dolari, finanțate de Europa, ca parte a unui acord de obținere a garanțiilor de securitate din partea Statelor Unite în cazul unui acord de pace cu Rusia. Totodată, Ucraina și Statele Unite ar încheia un acord de 50 de miliarde de dolari pentru a produce drone cu companii ucrainene.

Rusia „a devenit o forță destabilizatoare durabilă și o posibilă amenințare pentru mulți dintre noi”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron într-un interviu acordat TF1-LCI, după summitul de la Washington. „O țară care investește 40% din bugetul său în astfel de echipamente, care au mobilizat o armată de peste 1,3 milioane de oameni, nu va reveni peste noapte la un sistem democratic deschis”, a subliniat Macron. „Chiar și pentru propria supraviețuire, Putin trebuie să continue să mănânce. Este un prădător, un căpcăun la ușa noastră”. „Nu trebuie să fim naivi și spun asta cu un respect imens pentru poporul rus”, a subliniat Macron, adăugând că „președintele Putin și-a ținut rareori promisiunile”. „Nu spun că Franța va fi atacată mâine, dar este o amenințare pentru europeni”, a concluzionat Macron.

„Ceea ce se întâmplă în Ucraina este extrem de important pentru poporul ucrainean, desigur, dar și pentru securitatea Europei în ansamblu, pentru că vorbim despre limitarea unei puteri nucleare care a decis să nu mai respecte granițele internaționale. Și cred că este foarte important pentru țara voastră, pentru că este o chestiune de credibilitate”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, vorbind pentru NBC News după întâlnirea de la Casa Albă cu Donald Trump și Volodimir Zelenski. „Modul în care ne vom comporta în Ucraina va fi un test al credibilității noastre colective în restul lumii”, a adăugat Macron.

Potrivit președintelui Emmanuel Macron, întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Vladimir Putin ar trebui să aibă loc în Europa, indicând Geneva ca loc preferat. „Mai mult decât o ipoteză, este de fapt o voință colectivă”, a spus Macron într-un interviu difuzat pe LCI, când a fost întrebat dacă anunțata întâlnire dintre Donald Trump și mai mulți lideri europeni ar trebui să aibă loc în Europa. „Va fi într-o țară neutră, deci poate Elveția — cer Geneva — sau o altă țară. Ultima dată când am avut discuții bilaterale, a fost la Istanbul”, a remarcat președintele francez.

„Acestea sunt zile decisive pentru Ucraina și pentru Europa. Dar noi, europenii, vorbim cu o singură voce. Acest lucru a devenit clar astăzi”, a scris cancelarul german Friedrich Merz într-un mesaj pe X, după întâlnirea de la Washington cu președintele american Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu alți lideri europeni. „Am avut o discuție foarte deschisă cu președintele Trump și am transmis, în esență, următorul mesaj: negocieri reale pot avea loc doar în cadrul unui summit la care participă și Ucraina. Un astfel de summit este posibil doar dacă armele tac. Am reiterat această solicitare astăzi. Un astfel de summit trebuie pregătit temeinic - nu știm dacă președintele rus va avea curajul să participe. De aceea, este nevoie de persuasiune. Concesiile teritoriale nu trebuie impuse Ucrainei”, a scris Merz. „De asemenea, am salutat cu căldură anunțul președintelui Trump că dorește să ofere garanții de securitate Ucrainei și să le coordoneze cu europenii”, a adăugat cancelarul german.

„Nu se poate avea prea multă încredere în Putin. Rămâne de văzut dacă va avea curajul să se prezinte la acest tip de întâlnire, dacă va avea curajul să participe la un summit trilateral sau dacă, încă o dată, doar tergiversează”, a comentat președintele finlandez Alexander Stubb, vorbind cu presa finlandeză, poziția Kremlinului în urma întâlnirii de luni de la Casa Albă cu președintele american Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni.

„L-am sunat pe Putin și am început să aranjăm o întâlnire, într-o locație care va fi stabilită ulterior, între Putin și Zelenski. După această întâlnire, vom avea o întâlnire trilaterală cu mine și cei doi președinți”, a scris Donald Trump pe platforma sa de socializare, Truth. „După încheierea întâlnirilor” cu liderii europeni și Zelenski, „l-am sunat pe președintele Putin și am început să aranjăm o întâlnire între președintele Putin și președintele Zelenski, într-o locație care va fi stabilită ulterior. După această întâlnire, vom avea o întâlnire trilaterală, formată din cei doi președinți și eu”, a scris președintele SUA, Donald Trump, pe Truth.

