Președintele american Donald Trump și-a acordat un termen de două săptămâni pentru a decide dacă impune sancțiuni masive, tarife drastice sau abandonează intervenția, declarându-i conflictul din Ucraina drept „lupta lor”, scrie „Le Monde” (Franța).

Această poziție vine după o serie de demersuri diplomatice intense: o întâlnire bilaterală cu Vladimir Putin în Alaska, urmată de convorbiri la Casa Albă cu Volodimir Zelenski și lideri europeni. Deși discuțiile au creat așteptări, nu s-a concretizat încă o întâlnire directă între Putin și Zelenski.

Trump și-a exprimat nemulțumirea față de agresiunea militară rusă, inclusiv după bombardarea unei fabrici americane din Ucraina. Contextul tensionat, fără progrese diplomatice semnificative, l-a determinat să susțină că, dacă în două săptămâni nu vede rezultate, va recurge la măsuri economice drastice sau va lăsa conflictul în grija părților implicate.

Printre opțiunile aflate pe masă se află întâlniri în etape: mai întâi o rundă bilaterală Putin–Zelenski, iar apoi o ședință trilaterală care să includă și SUA. Totodată, Statele Unite ar urma să ofere garanții de securitate Ucrainei, iar secretarul de stat Marco Rubio va coordona o echipă internațională în acest scop.

Declarațiile ultimative ale președintelui american ar putea influența decisiv traiectoria diplomatică a conflictului. Dacă propunerile nu evoluează, iminența sancțiunilor masive ori a „impunerilor tarifare” ar putea acționa spre schimbarea raportul de forțe.