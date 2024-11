Proiecțiile CNN și Fox News arată că Donald Trump are în acest moment în jur de 230 de electori și mai are nevoie de 40 pentru a câștiga alegerile. Fostul președinte a câștigat primul stat cheie: Carolina de Nord. Kamala Harris are 210 electori.

Totodată, republicanii ar putea prelua și controlul asupra Casei Albe. Donald Trump a câștigat Carolina de Nord, primul dintre cele șapte state cheie. Republicanul este în prezent înaintea lui Kamala Harris în Georgia și Pennsylvania. Dacă va câștiga și în aceste două state, fostul președinte va obține victoria. Prognozele pentru celelalte state cheie nu sunt încă disponibile. Secțiile de votare sunt închise peste tot în Pennsylvania, Georgia, Wisconsin, Michigan, Arizona și Nevada, dar procesul de numărătoare se derulează încă. Potrivit mass-media americane, Trump, așa cum era de așteptat, a câștigat și în Florida, Alabama, Tennessee, Missouri, Oklahoma, Arkansas și Carolina de Sud. De asemenea, el a ieșit pe primul loc și în Texa, Wyoming, Dakota de Nord și Dakota de Sud, Kansas, Louisiana, Montana, Utah, Idaho, Mississippi și Nebraska. Trump a câștigat și în Iowa, unde un sondaj publicat cu câteva zile înainte de alegeri o dădea pe Kamala Harris pe primul loc, la o diferență de trei procente.