Mare așteptare pentru ceremonia de semnare a acordului de pace din Gaza, care va avea loc la Sharm el-Sheikh, în Egipt, și care ar putea marca sfârșitul a doi ani de război sângeros între Israel și Hamas, notează „Euronews” (Italia).

Președintele american Donald Trump, aflat în prezent într-un scurt turneu în Orientul Mijlociu, va fi prezent la ceremonie.

În timpul călătoriei sale, Trump ar trebui să viziteze mai întâi Israelul, unde este prevăzut să se întâlnească cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu și să se țină un discurs la Knesset, parlamentul israelian. Potrivit presei israeliene, Trump se va întâlni probabil cu familiile ostaticilor, în timp ce presa egipteană relatează că sunt în curs pregătiri pentru a-l primi pe Trump, luni. Călătoria președintelui american în Orientul Mijlociu vine după anunțul de joi că Israelul și Hamas au ajuns la un acord pentru prima fază de încetare a focului în Gaza.

Acordul a fost făcut public după negocieri îndelungate în orașul turistic egiptean Sharm el-Sheikh, unde ginerele lui Trump, Jared Kushner, împreună cu mediatorii qatarezi și egipteni și cu trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, au împins cele două părți spre un armistițiu.

Potrivit unor surse guvernamentale egiptene, Trump va fi primit în „orașul roșu” Sharm el-Sheikh de președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi, pentru a participa la o ceremonie de semnare alături de ceilalți garanți ai acordului de pace din Gaza.

Un comunicat transmis de Guvernul egiptean a dezvăluit că ministrul de externe Badr Abdelatty și secretarul de stat american Marco Rubio au discutat despre pregătirile pentru Summitul de la Sharm el-Sheikh într-o conversație telefonică.

Cele două părți au analizat cele mai recente evoluții regionale, eforturile continue de a pune capăt războiului din Gaza și implementarea primei faze a acordului de încetare a focului anunțat recent. Declarația a afirmat că „acordul oferă speranță oamenilor din regiune, în special palestinienilor”. Ministrul egiptean de Externe a subliniat importanța implementării acordului pe teren, atât în ​​prima, cât și în a doua fază.

Secretarul de stat american Marco Rubio a descris viitorul summit de la Sharm el-Sheikh drept un eveniment istoric unic, se arată în comunicatul egiptean.

Între timp, liderii sau miniștrii de externe ai Germaniei, Spaniei, Franței, Regatului Unit, Italiei, Qatarului, Emiratelor Arabe Unite, Iordaniei, Turciei, Arabiei Saudite, Pakistanului și Indoneziei sunt așteptați să participe la summitul din Egipt de săptămâna viitoare.

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a declarat reporterilor, pe marginea unei întâlniri de la Florența, că prim-ministrul Giorgia Meloni a fost invitat la summit.

În Germania, presa a relatat sâmbătă că cancelarul Friedrich Merz „a acceptat cu recunoștință” invitația de a participa la summitul programat pentru luni. Merz a vorbit telefonic, vineri, cu președintele egiptean al-Sisi, mulțumindu-i pentru „medierea sa pentru a pune capăt războiului din Gaza” și lăudându-i rolul de gazdă a negocierilor de pace, potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului, Stefan Kornelius.

În Spania, postul național de radio și televiziune a relatat că prim-ministrul Pedro Sánchez va participa luni la ceremonia de semnare a acordului de încheiere a războiului din Gaza.

Președintele francez Emmanuel Macron va călători și el în Egipt, a anunțat Palatul Élysée, specificând că Macron va reafirma mobilizarea Franței și a partenerilor săi pentru a se pregăti pentru „ziua de apoi”, vizând o stabilizare durabilă în regiune bazată pe soluția cu două state.

Alți lideri europeni, precum Keir Starmer al Regatului Unit, sunt așteptați să participe la ceremonia tratatului de pace în calitate de puteri guvernamentale, deși nu este încă clar dacă prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu va fi prezent.

Deși există incertitudini cu privire la unele dintre aspectele mai spinoase ale tratatului de pace, Trump și-a exprimat vineri încrederea că armistițiul dintre Israel și Hamas va fi valabil. Conform planului lui Trump, Israelul ar menține o prezență militară evidentă în Gaza, de-a lungul frontierei israeliene, în timp ce o forță internațională, compusă în mare parte din trupe din țări arabe și musulmane, ar fi responsabilă pentru securitatea din interiorul Gazei, iar Statele Unite ar conduce un efort masiv de reconstrucție finanțat internațional în enclava sfâșiată de război.

Analiștii se așteaptă ca summitul, cu sprijinul său internațional, să dea un impuls suplimentar și să aducă clarificări finale acordului de pace, în special având în vedere că acordurile dificile privind securitatea, guvernarea și reconstrucția post-conflict sunt încă în așteptare.

Nu este clar dacă o delegație Hamas va participa la ceremonie. Într-un interviu acordat AFF, Hossam Badran, membru al Biroului Politic Hamas, a declarat că grupul nu va participa la ceremonia programată în Egipt. „Problema semnării oficiale... nu vom fi implicați”, a spus Badran, adăugând că Hamas „a operat în principal prin intermediul mediatorilor qatarezi și egipteni”. Badran a adăugat, apoi, că propunerea ca membrii Hamas să părăsească Fâșia Gaza, ca parte a planului de pace al președintelui american Donald Trump, este „absurdă”. „Discuțiile despre expulzarea palestinienilor, fie ei membri Hamas sau nu, de pe teritoriul lor sunt absurde și lipsite de sens”, a declarat ulterior purtătorul de cuvânt al Hamas, explicând că „a doua fază a planului Trump, așa cum reiese clar din punctele în sine, conține multe complexități și dificultăți”.

„Sperăm să nu revenim la război, dar poporul nostru palestinian și forța de rezistență se vor confrunta, fără îndoială, și își vor folosi toate capacitățile pentru a respinge această agresiune, dacă această bătălie va fi impusă”, a adăugat Badran.

Sursa: Rador Radio România