În timpul unei întâlniri, luni, cu sud-coreeanul Lee Jae-myung, președintele american a declarat că speră să se întâlnească cu liderul nord-coreean în acest an, scrie „Courrier International” (Franța).

Donald Trump pare nerăbdător „să se implice într-una dintre cele mai spinoase probleme din politica coreeană”, notează „New York Times”.

În timp ce îl primea la Casa Albă pe noul președinte sud-coreean de stânga, Lee Jae-myung, republicanul a anunțat luni, 25 august, că vrea să se întâlnească cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, în acest an, relatează „Financial Times”.

În vreme ce alianța, veche de decenii, dintre Washington și Seul dă semne de tensiune în ultimele luni, Trump l-a lăudat pe dictatorul nord-coreean și a subliniat calitatea relației lor, oferindu-se chiar să aranjeze o întâlnire între dl Kim și dul Lee, subliniază „New York Times”.

Președintele american a declarat că, în ce privește dosarul nord-coreean, este pe aceeași lungime de undă cu Lee Jae-myung, care este în favoarea dialogului cu Nordul. „Ziua” liderului sud-coreean „în Biroul Oval a fost un succes”, analizează „Politico”, care consideră că Lee este unul dintre puținii lideri mondiali care „stăpânesc arta de a-l seduce pe Trump”.

„Este evident” că noul președinte sud-coreean și-a „pregătit bine” întâlnirea cu Trump, printre altele, studiindu-i interesele, subliniază site-ul american. „Aștept cu nerăbdare să vă văd întâlnindu-vă cu președintele Kim Jong-un și să văd un Turn Trump construit în Coreea de Nord și să joc golf acolo”, i-a spus acesta, numai zâmbete.

„Ambiția lui Lee este de a îmbunătăți relațiile cu Coreea de Nord, cu scopul de a face Coreea de Sud mai sigură pe termen lung”, subliniază „Politico”. Dar „un obiectiv la fel de important este de a se asigura că Coreea de Sud nu este exclusă din procesul de negocieri dintre Statele Unite și Coreea de Nord, în cazul în care această relație s-ar destinde”.

Trump, „pacificatorul” planetei

În timpul discuției, Lee a subliniat rolul pe care Trump l-ar putea juca în conflict, ca mare „pacificator global, insistând în același timp pe faptul că țara sa va fi alături de el pentru a-l va susține în orice mod posibil”, notează „Politico”.

Această „atmosferă cordială din Biroul Oval a creat în cele din urmă un mediu în care Trump nu a simțit nevoia să insiste asupra unor probleme mai controversate și să-l umilească pe Lee”, conchide site-ul american.

Întâlnirea dintre cei doi președinți nu demarase totuși sub cele mai bune auspicii: cu puțin timp înainte ca omologul său sud-coreean să ajungă la Casa Albă, Donald Trump afirmase pe rețelele de socializare că în Coreea de Sud este în curs o „epurare sau o revoluție”, provocând pentru scurt timp panică în rândul delegației sud-coreene.

În general, „echipa lui Lee era îngrijorată în privința întâlnirii și avea motive întemeiate să fie: Trump are un istoric de neîncredere față de Coreea de Sud, în ciuda faptului că este un aliat al SUA”, amintește BBC. „În trecut”, în special, el „a criticat cheltuielile pentru apărare ale Seulului și excedentul său comercial cu Statele Unite”. De asemenea, „a acuzat-o că profită de zecile de mii de soldați americani staționați în peninsulă pentru a o apăra împotriva Coreii de Nord”.

Un subiect pe care Donald Trump a avut grijă să-l abordeze luni. „Am cheltuit mulți bani pentru a construi o bază, iar Coreea de Sud a contribuit, dar aș vrea să văd dacă putem scăpa de contractul de închiriere și să preluăm proprietatea asupra terenului”, a declarat președintele american. O declarație „surprinzătoare” care „marchează o ruptură clară față de acordul care reglementează prezența militară americană în peninsulă de decenii”, a reacționat „Korea Times”.

