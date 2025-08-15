Vladimir Putin: "Next time, in Moscow". Cam la asta s-a redus comunicarea către public a întâlnirii dintre liderii SUA, Donald Trump, și cel al Rusiei, Vladimir Putin, considerată de analiști "fără rezultat" pe linia încetării focului.

Update: fără rezultat concret

Trump - Putin summit Alaska # 1 / conferința de după întâlnire # 2 / conferința de după summit # 3 / # 4 / # 5 / # 6 /

În conferința de presă, Trump i-a dat întâietate la cuvânt lui Vladimir Putin, care a ținut în fața ziariștilor un discurs destul de generic, de 8 minute. În deschidere, acesta a spus că „negocierile s-au desfășurat într-o atmosferă constructivă, de respect reciproc; au fost foarte utile” și a mulțumit președintelui american pentru întâlnire spunând că „țările noastre, deși separate de oceane, sunt vecine apropiate.” La final, Putin a catalogat întâlnirea ca „un pas important pentru relațiile comerciale și un punct pentru încetarea conflictului” (minutul 8:44).

BBC remarcă cinci aspecte: 1. primirea caldă pentru Putin - covor roșu, deplasare comună cu limuzina prezidențială a lui Trump; 2. negocierile pentru pace: cine a fost la masă? 3. non-conferință de presă, 4. remarca lui Putin că ar fi "interesat, sincer" de a pune capăt conflictului, precum și 5. remarca „no deal” a lui Trump: "there is no deal until there is a deal".

Trump, în interviul exclusiv pentru Fox News: o altă întâlnire "ar fi în cărți"

Am avut o întâlnire foarte bună. Trebuie să ajungem la un acord.

Acest război nu ar fi trebuit să aibă loc. Este cel mai rău lucru de la al doilea război mondial. Am avut o întâlnire foarte bună, repetă Trump.

Azi cred că s-au negociat multe puncte în numele Ucrainei și în numele întregii situații NATO.

Nu există nici un acord până nu se ajunge la un acord, dar am făcut multe progrese.

Actualizare ora 22:26 15.08.2025: Trump și Putin au ajuns în Alaska. Kremlinul afirmă că summitul ar putea dura „cel puțin 6-7 ore”. Kremlinul estimase vineri că întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin din Alaska, pentru discuții privind conflictul din Ucraina, ar putea dura „cel puțin 6-7 ore”, relatează AFP preluată de Agerpres.

Președintele SUA, Donald Trump, și șeful statului rus, Vladimir Putin, au sosit vineri la baza aeriană Elmendorf-Richardson, din Anchorage (Alaska), unde vor purta un dialog privind ajungerea la un armistițiu în Ucraina, informează agențiile internaționale de presă.

Trump și Putin și-au strâns mâinile înaintea întâlnirii, relatează Reuters.

Pe pistă, președintele rus s-a îndreptat spre omologul său american pe un covor roșu, iar cei doi lideri și-au dat mâna, Vladimir Putin adresându-i câteva cuvinte lui Donald Trump. La scurt timp după aceea, au schimbat o a doua strângere de mână în fața unui podium „Alaska 2025”, înainte de a urca amândoi în aceeași mașină, relatează AFP.

Actualizare 22:40

Președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin au început convorbirile față în față, vineri, la Anchorage, în statul american Alaska.

Potrivit Reuters, cei doi șefi de stat nu au făcut nicio declarație și nu au acceptat întrebări, în timp ce stăteau unul lângă celălalt.

Știrea inițială

Kremlinul a anunțat totodată că Trump îl va întâmpina vineri pe Putin, la coborârea acestuia din avion în Alaska.

„La ora locală 11:00 (19:00 GMT), este programată aterizarea avionului președintelui (Putin), iar președintele Trump îl va întâmpina” pe liderul rus pe pistă, a declarat Peskov.