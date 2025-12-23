Președintele american, Donald Trump, l-a numit pe Jeff Landry, guvernatorul republican al Louisianei, în funcția de trimis special pentru Groenlanda, o insulă care aparține Danemarcei, notează „La Libre Belgique” (Belgia).

Landry înțelege importanța insulei pentru securitatea Statelor Unite, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Jeff Landry se va angaja ferm în apărarea intereselor și securității Statelor Unite, precum și pentru „supraviețuirea aliaților noștri” și a lumii, a adăugat președintele. De la preluarea mandatului, în ianuarie, Donald Trump a invocat în repetate rânduri motive de securitate națională pentru a-și justifica pretențiile teritoriale asupra Groenlandei. Dezbaterea pe această temă se mai potolise în ultimul timp.

Groenlanda are o populație de puțin sub 57.000 de locuitori. Insula se bucură de un grad ridicat de autonomie în cadrul Regatului Danemarcei.

Presa daneză a relatat recent că guvernul american depune eforturi pentru a stabili un contact direct cu guvernul groenlandez. Cu toate acestea, practica politică daneză dictează ca atât reprezentanții danezi, cât și cei groenlandezi să fie prezenți în timpul discuțiilor privind politica externă, securitatea și apărarea care privesc Groenlanda.

Jeff Landry a declarat pe platforma X că este o onoare pentru el să contribuie la „a face din Groenlanda o parte a Statelor Unite”.

Președinții americani numeau în mod tradițional emisari speciali pentru a purta negocieri dificile și a interveni în zone de criză.

Sursa: Rador Radio România