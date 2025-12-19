Președintele Trump a semnat joi un ordin executiv prin care oferă angajaților federali din Statele Unite două zile libere suplimentare în jurul sărbătorii de Crăciun, extinzând astfel vacanța de iarnă din acest an, informează „New York Post” (SUA).

Decizia prevede închiderea guvernului federal pe 24 decembrie (Ajunul Crăciunului) și pe 26 decembrie, pe lângă ziua oficială de Crăciun, 25 decembrie, ceea ce pentru majoritatea angajaților federali creează un interval liber de cinci zile.

Potrivit ordinului, conducătorii agențiilor federale au autoritatea de a menține deschise anumite birouri sau de a solicita prezența personalului esențial în zilele respective pentru motive de securitate, apărare sau alte nevoi publice.

Astfel de zile suplimentare libere – în special acordarea ambelor zile din jurul Crăciunului – reprezintă o măsură rară în administrațiile recente, fiind menite să ofere o pauză mai consistentă angajaților după un an solicitant.

Trebuie precizat că, pentru ca o zi să devină sărbătoare federală permanentă, este necesară adoptarea unei legi de către Congres, decizia executivă având efect numai pentru anul în curs.