Este de așteptat ca o instanță din Manhattan să îl pună sub acuzare, dar nu se știe exact când.

Cum o instanță din Manhattan ar urma să îl pună sub acuzare, deși nu se știe exact și când, Donald Trump a căutat să-și mobilizeze susținătorii de partea sa, afirmând că va fi arestat marți și pledând pentru proteste, scrie The New York Times.

Trump și-a lansat declarația pe propriul său portal Truth Social (Adevăr Social) sâmbătă, la ora 7:26, printr-o postare care se încheia așa : ”INCONTESTABILUL CANDIDAT REPUBLICAN, FOST PREȘEDINTE AL STATELOR UNITE, VA FI ARESTAT MARȚI. SĂPTĂMÂNA VIITOARE. PROTESTAȚI, RECÂȘTIGAȚI NAȚIUNEA NOASTRĂ!”

Două ore mai târziu, un purtător de cuvânt a dat o declarație, afirmând că, în postarea sa, Trump nu ar fi menționat momentul exact al arestării, după care a adăugat: ”Președintele Trump își susține pe bună dreptate nevinovăția și reclamă înarmarea sistemului nostru de injustiție”.

Dar mesajul postat de Trump în mediile de socializare a avut un impact imediat. Peste numai câteva ore, președintele Camerei Reprezentanților, Kevin McCarthy, unul dintre cei mai puternici politicieni, care, în parte, îi datorează lui Trump actuala sa poziție, a declarat pe Twitter că va cere o anchetă pentru a se constata dacă fondurile federale sunt folosite în ”punerile sub acuzare cu substrat politic” – o amenințare voalată la adresa procurorului districtual din Manhattan, Alvin L. Bragg.

O purtătoare de cuvânt din partea biroului procurorului districtual a refuzat să facă o declarație.

Procurorii care lucrează cu Bragg au dat de înțeles că punerea lui Trump sub acuzare ar putea fi iminentă. Dar, după cum afirmă o serie de persoane la curent cu subiectul, ei nu le-au spus avocaților lui Trump când vor fi anunțate acuzațiile – bazate pe banii dați în 2016 pentru a plăti tăcerea unei vedete porno - sau când va avea loc arestarea. Cel puțin încă un martor ar urma să depună mărturie în fața juraților – un eveniment care, potrivit unor surse, ar putea amâna punerea sub acuzare.

Potrivit declarațiilor uneia dintre aceste persoane, chiar dacă jurații ar vota luni punerea sub acuzare a fostului președinte, o arestare în cursul zilei de marți este puțin probabilă, trebuind mai întâi planificate ora, condițiile de transport și alte probleme de ordin logistic.

Declarația purtătorului de cuvânt al lui Trump nu explică și cum a ajuns el la concluzia că va fi arestat marți. O persoană la curent cu subiectul spune că o serie de consultanți ai lui Trump au presupus că arestarea ar putea avea loc atunci, iar unul i-ar fi transmis asta fostului președinte.

O avocată a lui Trump, Susan R. Necheles, a spus că mesajul său s-a bazat pe niște știri și l-a acuzat pe procurorul districtual din Manhattan că lansează un ”proces politic”.

Trump, care, în noiembrie, și-a anunțat cea de-a treia campanie prezidențială și care, în majoritatea sondajelor se află în fruntea oricăror alți contracandidați republicani, a făcut obiectul unei prime anchete de acest fel spre sfârșitul anilor ’70. El s-a arătat extrem de neliniștit de eventuala sa arestare, asta incluzând totodată și luarea amprentelor, după cum a relevat o persoană intervievată.

În 2021, atunci când a fost arestat fostul contabil-șef al Organizației Trump, Allen H. Weisselberg, Trump urmărea oripilat imaginile de la televizor cu Weisselberg în sala de judecată, încadrat de gardieni, fostul președinte afirmând că nu-i venea să creadă ce se întâmpla.

Mesajul de sâmbătă al lui Trump, prin care le cere susținătorilor să protesteze și să ”recupereze” națiunea, amintesc neîndoios mesajele incendiare postate online în săptămânile anterioare atacului de pe Colina Capitoliului. Într-unul dintre cele mai faimoase mesaje, postat pe data de 19 decembrie 2020, el anunța pe Twitter că va organiza un miting la Washington, pe data de 6 ianuarie. ”Să fiți acolo”, le-a spus el milioanelor de susținători: ”Vom fi dezlănțuiți”.

Cu ocazia acelui miting în zona Ellipse de lângă Casa Albă, Trump și-a îndemnat susținătorii să se îndrepte spre Capitoliu, unde se certificau alegerile prezidențiale din 2020. El este acum anchetat de procurorii federali pentru ceea ce a făcut înaintea atacului.

Ulterior, anchetatorii au ajuns la concluzia că o serie de grupări extremiste, precum și diverși susținători ai lui Trump au luat mesajul de pe Twitter drept o invitație clară. Ei au intrat aproape imediat în acțiune, luându-și măsuri de protecție, stabilind canale de comunicații codificate și, într-un caz singular, pregătind niște forțe de reacție rapidă înarmate până în dinți, care să fie pregătite în afara Washingtonului pentru acest eveniment.

Liderii altor organizații, precum Proud Boys și mișcarea Three Percenter au început și ei să-și convoace membrii prin mesaje belicoase, iar mesajele lor private conțineau tot mai multe planuri pentru a sări în ajutorul lui Trump./.../Totuși, nu este clar dacă el își va repeta apelul de trecere la acțiune sau dacă va mări miza prin niște mesaje și mai agresive. Dar, în această săptămână, aliații săi politici au spus clar că se pregătesc pentru un război politic împotriva lui Bragg.

Sâmbătă dimineață, deputata de New York Elise Stefanik, a treia ca rang printre republicanii din Camera Reprezentanților și o aliată a lui Trump, a declarat că ancheta reprezintă o ”tentativă de reducere la tăcere și de slăbire a voinței alegătorilor care îl sprijină pe președintele Trump și AFM” (America First Movement).

Și totuși, doi dintre cei mai vehemenți aliați ai lui Trump, reprezentanții Marjorie Taylor Greene, din Georgia, și Matt Gaetz, din Florida, au refuzat să-i rreia apelul la proteste. Pe Twitter, Gaetz a făcut o analiză disprețuitoare a apelului, iar dna Greene a spus: ”Nu trebuie să protestăm în legătură cu planurile comuniștilor democrați de a-l aresta” (pe Trump). De luni de zile, Trump îl acuză pe Bragg, care este negru, că e ”rasist”. Anul trecut, Bragg a reușit să obțină condamnarea Organizației Trump pentru evaziune fiscală, deși el nu l-a pus personal pe Trump sub acuzare.

Unii dintre susținătorii lui Trump s-au declarat și ei de acord cu violența după ce, în august trecut, agenți FBI, cu mandat de percheziție, au descins la Mar-a-Lago, reședința lui Trump din Florida, ridicând de acolo cutii întregi cu documente, pe atunci fostul președinte fiind cercetat pentru deținere de documente secrete.

La câteva zile dpă descindere, un bărbat din Ohio și-a exprimat online indignarea în urma incidentelor de la Mar-a-Lago și a încercat să spargă un birou FBI de lângă Cincinnati. Ulterior, el a murit în cursul unor ciocniri cu poliția locală.

Neașteptata salvă de sâmbătă a fostului președinte a oferit o avanpremieră a haosului cu care Bragg ar urma să se confrunte dacă își continuă tentativa de punere sub acuzare.

Bragg, un fost procuror federal și adjunct al procurorului general din New York, are un oarecare trecut în privința punerii sub acuzare a persoanelor publice. Dar el nu este obișnuit să aibă de-a face cu o personalitate atât de cunoscută și de arțăgoasă ca fostul președinte, nefiind clar nici cum va reacționa biroul său la viitoarele răbufniri de furie ale lui Trump.

Sursa: RADOR