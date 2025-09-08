„Războiul din Ucraina este o rușine, vreau să se încheie”, a declarat președintele Donald Trump din Biroul Oval, exprimându-și încrederea în posibilitatea de a ajunge la un acord pentru a pune capăt conflictului, informează agenția ANSA (Italia).

„Vom duce munca la bun sfârșit”, a afirmat, menționând că a încheiat deja șapte războaie și numindu-l pe cel ucrainean drept „cel mai ușor” de rezolvat. Trump a dat asigurări că Statele Unite vor oferi garanții de securitate Kievului, subliniind angajamentul său de „a salva vieți” și disponibilitatea de a lua măsuri concrete. De asemenea, a subliniat rolul central al Europei în rezolvarea conflictului: „Țările europene vor să fie în prima linie și să vadă sfârșitul războiului”.

Președintele a comentat, apoi, raidul major efectuat de autoritățile de imigrare la o fabrică Hyundai din Savannah, în Georgia, în timpul căruia au fost arestați 475 de muncitori, care intraseră „ilegal” în Statele Unite. Din Biroul Oval, Trump a emis, de asemenea, un avertisment dur Venezuelei: „Avioanele militare, care amenință forțele americane din zonă, vor fi doborâte”.

Abordând criza din Orientul Mijlociu, Trump a lansat un avertisment către Hamas: „Dacă nu eliberează toți ostaticii, va fi rău”. Trump a adăugat că negocierile sunt într-un stadiu foarte avansat, dar a clarificat că modul în care va fi gestionată situația „depinde de Israel”.

În cele din urmă, președintele american a anunțat că următorul Summit G20 va avea loc la Miami, în Florida, menționând că Statele Unite nu au mai găzduit evenimentul de 20 de ani. La sfârșitul lunii iulie, CNN și Blomberg au dezvăluit că Trump intenționează să găzduiască summitul la clubul său de golf Doral din zona Miami. Președintele plănuise să găzduiască Summitul G7 la aceeași stațiune în 2020, în timpul primului său mandat, dar în cele din urmă s-a răzgândit, după valul de indignare față de decizia de a-și folosi propria proprietate, care a stârnit îngrijorări cu privire la posibile conflicte de interese.

