Reacția aparent ambiguă a lui Trump a contrastat comparativ cu cea a liderilor europeni, care s-au grăbit să condamne unanim apariția dronelor pe teritoriul Poloniei, constată „The Wall Street Journal” (SUA).

După aproape o jumătate de zi din momentul când NATO a ordonat unor avioane de război să doboare dronele rusești intrate în spațiul aerian polonez, pe platforma sa din mediile de socializare, Truth Social, președintele Trump a făcut prima sa declarație publică pe tema incidentului: „Care e treaba cu Rusia care a violat cu drone spațiul aerian al Poloniei? Începem!”.

Reacția aparent ambiguă a lui Trump a contrastat comparativ cu cea a liderilor europeni, care s-au grăbit să condamne unanim apariția dronelor, considerând-o o periculoasă agravare a situației din partea Moscovei. A fost pentru prima oară în istoria Organizației Tratatului Nord-Atlantic când forțele sale au intrat în coliziune cu armamentul rusesc pe un teritoriu, iar incidental a survenit pe fondul unor atacuri sporite ale rușilor asupra unor obiective civile ucrainene în timp ce eforturile de pace, initiate de SUA, sunt la pământ.

„După cel de-Al Doilea Război Mondial și până acum, această situație ne apropie mai mult decât oricând de un conflict deschis”, a declarat miercuri, în fața parlamentului, premierul polonez Donald Tusk.

Miercuri, Trump a discutat la telefon cu președintele polonez, Karol Nawrocki. Avioane olandeze de tip F-35 și avioane poloneze de tip F-16, au doborât dronele rusești care pătrunseseră adânc pe teritoriul polonez. Statele Unite au mobilizat în Polonia circa 7500 de soldați, dar numărul lor este fluctuant având în vedere că, de obicei, ei sunt amplasați prin rotație în Europa.

După cum afirmă patru înalți oficiali europeni, prin pătrunderea dronelor rusești, Moscova a dorit să pună la încercare capacitatea de ripostă și hotărârea NATO. Totuși, ei au avertizat că s-ar putea ca dronele să fi intrat în spațiul aerian al NATO ca urmare a unor defecțiuni ale aparaturii electronice, toate astea declanșându-se în momentul când ele se aflau în spațiul aerian ucrainean.

Ei mai spun că primul mesaj al lui Trump a iritat capitalele europene pentru că el nu a evidențiat angajamentele SUA legate de apărarea întregului teritoriu al NATO.

„Cu siguranță că nu există niciun motiv care să ne facă să presupunem că a fost vorba despre o schimbare de curs, o greșeală sau cam așa ceva”, a declarat, miercuri, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, în fața parlamentarilor germani. „Ele nu ar fi trebuit să meargă pe această rută ca să ajungă în Ucraina”.

Statele Unite rămân baza primordială a alianței NATO, iar oficialii europeni afirmă că, în privința NATO, președintele rus, Vladimir Putin, urmărește mai presus de orice reacția Statelor Unite.

Înalți oficiali europeni s-au grăbit să aprecieze reacția lui Matthew Whitaker, ambasatorul SUA la NATO, care, într-o postare pe X, a subliniat: „Suntem alături de aliații noștri din NATO în fața acestor încălcări ale spațiului aerian și vom apăra fiecare părticică din teritoriul NATO”. Dar aceiași oficiali au subliniat că, în cele din urmă, vocea președintelui SUA este cea care contează în riposta dată crizei cu Moscova.

În Congres, incursiunile dronelor au retrezit pledoariile în sprijinul adoptării unor legi prin care Rusiei să îi fie impuse noi și grele sancțiuni, în vreme ce aliații lui Trump îi cer să treacă la noi măsuri prin care Rusia să fie sancționată economic pentru prelungirea războiului din Ucraina. Liderul majorității republicane din Senat, John Thune, din Dakota de Sud, a spus că, miercuri, congresmenii au discutat problema.

„Președintele este tot mai supărat în privința Rusiei, dar, până acum, nu au existat niște acțiuni directe care să sporească presiunile asupra Moscovei”, afirmă Alina Poliakova, șefa Centrului de Analiză a Politicii Europene.

Începând din anul 2022, de când Rusia și-a lansat invazia totală asupra Ucrainei, dronele și rachetele sale au mai încălcat ocazional spațiul aerian al NATO, ele pătrunzând pe teritoriul aliaților în contexul atacurilor împotriva Ucrainei.

În septembrie 2024, o dronă rusească având la bord explozibil s-a prăbușit în Letonia. În august, niște drone rusești de tip kamikaze au lovit un complez de gaze din Ucrainaa aflat la niciun kilometru de frontiera României, incidentul făcând România să riposteze prin mobilizarea unor avioane de tip F-16.

Sursa: Rador Radio România