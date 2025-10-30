Președintele SUA, Donald Trump, a recunoscut miercuri că nu poate candida pentru un al treilea mandat, deoarece Constituția interzice acest lucru, spunând: „Este o rușine”, scrie „El Periodico” (Spania).

„Am cele mai bune rezultate în sondaje pe care le-a avut orice președinte în ultimii ani. Aș spune, dacă citiți, că este destul de clar: nu am voie să candidez. Este o rușine. Dar avem o mulțime de oameni minunați”, le-a spus el reporterilor aflați la bordul Air Force One în timp ce zbura spre Coreea de Sud din Japonia. Trump reluase ideea de a candida pentru un al treilea mandat lunea trecută, când a spus că i-ar „plăcea” să candideze pentru realegere.

„Mi-ar plăcea să o fac. Am cele mai bune rezultate (în sondaje) de până acum. Este extraordinar”, le declarase el reporterilor la bordul Air Force One înainte de a ajunge în Japonia. În aceleași declarații, însă, președintele a susținut și o posibilă candidatură la președinție în 2028, condusă de actualul vicepreședinte JD Vance, cu secretarul de stat Marco Rubio ca vicepreședinte. „Cred că, dacă ar forma vreodată o listă electorală, ar fi de neoprit”, a spus el. „Nu cred că cineva ar candida împotriva noastră”.

Steve Bannon, fost consilier al președintelui, a afirmat recent într-un interviu că există deja un plan ca Trump să mai servească un mandat la Casa Albă, în ciuda faptului că cel de-al 22-lea amendament al Constituției SUA interzice acest lucru.

Acest amendament prevede că „nicio persoană nu va fi aleasă în funcția de președinte mai mult de două ori” și a fost ratificat în 1951, după ce președintele Franklin D. Roosevelt a îndeplinit patru mandate: 1932, 1936, 1940 și 1944.

