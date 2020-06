Președintele american spune că serviciile secrete americane nu au considerat credibile informațiile privind banii plătiți de presupuși reprezentanți ai Rusiei combatanților talibani pentru a ucide soldați occidentali în Afganistan.

„Serviciile tocmai mi-au comunicat că nu au găsit credibilă această informație și, prin urmare, nu mi-au raportat-o nici mie, nici (vicepreședintelui Mike Pence)”, a scris Trump duminică seara într-o postare pe Twitter, scrie Agerpres.

The New York Times, Washington Post și The Wall Street Journal au scris la sfârșitul săptămânii trecute că agenți ruși ar fi distribuit discret bani unor combatanți „apropiați de talibani” pentru a ucide soldați americani și din cadrul NATO în Afganistan.

Ziarele americane au scris, citând surse aninime din serviciile secrete, că aceste informații au fost transmise președintelui Trump, iar Consiliul de Securitate Națională al Casei Albe a discutat la sfârșitul lunii martie fără ca vreo reacție să fie decisă.

Dar Donald Trump a negat că ar fi fost informat. „Nimeni nu m-a informat și nu mi-a spus nimic și nici (vicepreședintelui Mike) Pence sau șefului de personal (al Casei Albe) Mark Meadows despre așa-zisele atacuri asupra trupelor noastre din Afganistan de către ruși”, scrisese președintele SUA pe Twitter mai devreme.

„Toată lumea dezminte aceasta și nu au fost multe atacuri împotriva noastră”, a adăugat Trump, criticând încă o dată „media mincinoase”.

Și Rusia, și talibanii au negat informațiile.