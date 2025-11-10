Președintele Donald Trump s-a întâlnit joi la Casa Albă cu liderii a cinci țări din Asia Centrală. Obiectivul a fost de a intensifica căutarea metalelor din pământuri rare, esențiale pentru dispozitivele de înaltă tehnologie, scrie „Euronews”.

Trump și oficiali din Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan au avut întâlniri bilaterale în Biroul Oval, înainte de o cină de lucru. „Consolidăm parteneriatele noastre economice, sporim cooperarea noastră în domeniul securității și extindem legăturile noastre generale”, a declarat Trump înainte de cina cu ceilalți lideri. Liderul american a adăugat, apoi: „Aceste națiuni erau cândva sediul anticului Drum al Mătăsii, care lega Orientul de Occident”. „Din păcate, foștii președinți americani au neglijat complet această regiune”, a spus Trump ulterior.

Vizitele la Casa Albă au avut loc după ce Trump a reușit să reducă, cel puțin temporar, tensiunile dintre Statele Unite și China privind exportul de metale din pământuri rare, un important măr al discordiei în negocierile lor comerciale.

Luna trecută, Beijingul a extins restricțiile la exportul de elemente vitale din pământuri rare și magneți, înainte de a anunța, în urma discuțiilor Trump-Xi din Coreea de Sud de săptămâna trecută, că China va amâna noile restricții cu un an.

Washingtonul caută acum noi modalități de a depăși China pe piața mineralelor critice. China reprezintă aproape 70% din exploatarea minieră a pământurilor rare la nivel mondial și controlează aproximativ 90% din procesarea globală a pământurilor rare.

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, i-a primit miercuri la Departamentul de Stat pe liderii din Asia Centrală pentru a sărbători cea de-a 10-a aniversare a C5+1 (Statele Unite și cinci țări din Asia Centrală) și pentru a sublinia potențialul de extindere a legăturilor economice ale țărilor cu Statele Unite. „Deseori petrecem atât de mult timp concentrându-ne pe crize și probleme – care merită atenție –, încât uneori nu dedicăm suficient timp oportunităților noi și interesante”, a spus Rubio. „Și asta există acum aici: o nouă oportunitate interesantă în care interesele naționale ale țărilor noastre respective sunt aliniate”, a adăugat Rubio.

Întâlnirile de la Casa Albă au avut loc după ce un grup bipartizan de senatori a introdus miercuri un proiect legislativ pentru abrogarea restricțiilor comerciale din epoca sovietică, despre care unii legislatori spun că împiedică investițiile americane în țările din Asia Centrală, care au obținut independența odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991. Potrivit altor oficiali din Administrația Trump, aprofundarea relațiilor SUA cu aceste țări este o prioritate, așa cum li s-a arătat clar oficialilor din Asia Centrală. „Angajamentul președintelui față de această regiune este ca aceasta să aibă o legătură directă cu Casa Albă și să primească atenția pe care o merită”, a declarat miercuri oficialilor din Asia Centrală ambasadorul SUA în India, Sergio Gor, care este și trimisul special al lui Trump pentru Asia de Sud și Centrală.

Timp de decenii, gruparea de țări, supranumită „C5+1”, s-a concentrat în principal pe securitatea regională, în special în lumina prezenței militare americane și a retragerii ulterioare din Afganistanul vecin, a tratamentului Chinei față de grupul etnic musulman uigur din Xinjiang și a încercărilor Rusiei de a-și reafirma puterea în regiune.

Cu toate acestea, China și Rusia au beneficiat mult timp de exporturile de minerale vitale ale Asiei Centrale. Conform statisticilor comerciale naționale publicate de platforma de date online Observatorul Complexității Economice, în 2023 Kazahstanul a expediat minerale cheie în valoare de 3,07 miliarde de dolari către China și 1,8 miliarde de dolari către Rusia, comparativ cu 544 de milioane de dolari către Statele Unite.

Regiunea Asiei Centrale deține rezerve mari de minerale din pământuri rare și produce aproximativ jumătate din uraniul mondial, care este crucial pentru generarea de energie nucleară, dar regiunea are nevoie disperată de investiții pentru a-și dezvolta în continuare resursele.

Sursa: Rador Radio România