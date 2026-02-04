Cum ne îndreptăm spre alegerile parțiale din 2026, un scrutin special din Texas a întărit eventualele probleme cu care s-ar putea confrunta republicanii, scrie „USA Today” (SUA).

Pe data de 31 ianuarie, democratul Taykir Rehmet și-a adjudecat un loc ocupat până acum de republicani în urma unor alegeri speciale pentru Senatul statului Texas. Cu ocazia alegerilor prezidențiale din 2024, Trump își adjudecase districtul Fort Worth cu un avantaj de 17 procente.

În cadrul actualului scrutin, Trump l-a sprijinit pe femeia de afaceri republicană Leigh Wambsganss, dar ulterior a încercat să se îndepărteze de el, negând orice implicare.

„Nu eu am fost cel înscris în scrutin”, le-a declarat el reporterilor pe data de 1 februarie. „Așa că nu știți dacă asta se răsfrânge asupra mea”.

Se întâmplă deseori ca partidul cu un lider la Casa Albă să piardă alegerile parțiale – o dinamică pe care el a deplâns-o, cerându-le congresmenilor republicani să-și păstreze controlul asupra Congresului.

Alegerile speciale din Texas survin după o serie de alegeri locale din mai multe state, în care democrații au depășit așteptările. Alegerile parțiale sunt și ele considerate drept o modalitate prin care alegătorii să-și spună cuvântul în privința modului în care le este condusă țara.

Potrivit agenției Reuters, candidatul republican învins a declarat că insuccesul din Texas este un „semnal de alarmă” pentru republicani la nivel local și la nivel național.

Un sondaj efectuat de Centrul de Cercetări Pew, efectuat pe 29 ianuarie, a constatat că numai 27% dintre adulții americani sprijină politicile lui Trump – un procentaj mai mic comparativ cu cel de 35%, înregistrat în anul anterior. Un sondaj publicat de Fox News pe data de 28 ianuarie, constata și el că o majoritate de 54% consideră că țara o duce acum mai rău decât cu un an în urmă.

