La Tokyo președintele și premierul japonez, doamna Sanae Takaishi, s-au felicitat reciproc, dar nu au semnalat nicio tentativă majoră vizând soluționarea actualelor probleme comerciale dintre cele două țări, constată „The New York Times” (SUA).

Marți în palatul aurit din Tokyo președintele Trump i-a adresat laude dnei Sanae Takaishi, noul premier al Japoniei, spunându-i că țările lor sunt aliați „la cel mai înalt nivel” și promițând să vină în ajutorul Japoniei „cu orice doriți”.

Câteva ore mai târziu, într-un discurs rostit în fața sutelor de soldați americani aflați la bordul unui portavion de lângă Tokyo, Trump s-a așezat umăr la umăr alături de dna Takaishi, afirmând că ei ar fi devenit „niște prieteni foarte apropiați”, după care a adăugat: „Această femeie este o campioană”.

Apariția celor doi, care a depășit toate momentele remarcabile semnalate pe parcursul mitingurilor electorale ale lui Trump, a constituit punctul culminant al unei zile în care Trump și dna Takaishi și-au găsit cu ușurință un teren comun, urmărind la televizor Campionatul de Baseball, servind prânzul la Akasaka Palace, din centrul Tokyo-ului și evocându-l pe prietenul lor comun, Shinzo Abe, fostul premier asasinat în 2022.

Dar șirul de întrevederi dintre Trump și dna Takaishi, o dură conservatoare care, săptămâna trecută, a devenit prima femeie ajunsă în funcția de premier al Japoniei, nu a dus la prea mari rezultate în privința unor controversate probleme de ordin comercial dintre Washington și Japonia.

Cei doi lideri au semnat un acord în termeni destul de vagi – unul proclamând o nouă ‚epocă de aur’ în alianța dintre SUA și Japonia, iar un alt acord vizând o extindere a cooperării în privința rezervelor de pământuri rare. Întrucât, în principal, ambele țări au căzut de acord să-și continue negocierile, dna Takaishi a obținut ceva mai mult timp ca să vadă cum să gestioneze bugetul de 559 miliarde dolari SUA, pe care guvernul a promis să îl investească potrivit unui acord anterior convenit cu Statele Unite.

În fața trupelor, Trump, care a tot exercitat presiuni asupra Japoniei pentru a o convinge să cheltuiască mai mult în materie de apărare, a spus că a aprobat un ordin prin care avioanele japoneze de tip F-35 să primească rachete.

„Tocmai am aprobat un prim transport de rachete”, a declarat Trump în fața unei mulțimi de militari, marți după-amiază. „Vreau doar să-i spun dnei prim-ministru că ele erau așteptate, iar noi le-am trimis imediat”.

Pe parcursul alocuțiunii sale de la Baza Navală Yokosuka, președintele a anunțat că Toyota, faimoasa companie de automobile, va investi „peste 10 miliarde de dolari SUA” în fabrici americane, dar, altminteri, ziua de ieri nu a oferit prea multe detalii. Nu s-a pomenit public niciuna dintre problemele contencioase dintre cele două țări, cum ar fi modul ]n care Japonia ar intenționa să cheltuiască bugetul promis – respectiv, investiții de 550 miliarde dolari – în diverse instalații americane. Angajamentul s-a făcut în cadrul unui acord comercial, în schimb, Japoniei promițându-i-se niște taxe vamale de 15% în privința exporturilor - o rată ceva mai redusă decât cea cu care amenințase Trump, inițial.

În schimb, ambii lideri s-au concentrat mai mult asupra unor probleme de interes comun – relația călduroasă cu Abe. Doamna Takaishi a fost o protejată a acestuia, iar, marți, ea a părut să înregistreze un oarecare succes în privința promovării metodelor prin care Abe a încercat să se descurce cu mercantilul președinte american. Ea a ajuns chiar să apeleze la același translator, folosit și de Abe - un oficial din partea Ministerului de Externe, de care Trump a părut să fie mulțumit.

În cadrul turneului său de șase zile prin Asia, Trump urmează ca, joi, să se întâlnască, în Coreea de Sud, cu liderul chinez, Xi Jinping.

La Baza Navală Yokosuka, Trump a rememorat povestea alegerii dnei Takaishi, iar dna Takaishi a sărit în sus și în jos de bucurie, arătându-și pumnul.

Luând cuvântul, dna Takaishi a spus că Japnia se angajează să-și ducă până la capăt o alianță militară menită să contracareze agresiune chineză în bazinul Indo-Pacific, și mai ales în Marea Chinei de Sud.

Ea a reamintit întâlnirea de la Yokosuka din urmă cu șase ani, dintre Trump și Abe, care, la vremea aceea, se angajaseră să conlucreze pentru a-și întări prezența militară în regiune.

„Mi-am reînnoit hotărârea de a duce mai departe acel angajament”, a spus ea, „pentru a face ca Bazinul Indo-Pacific să devină liber și deschis, astfel încât asta să ducă la propășirea păcii și prosperității în întreaga regiune”.

