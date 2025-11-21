„Reuters” (Marea Britanie) relatează că președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance nu au fost invitați la funeraliile fostului vicepreședinte Dick Cheney, un critic vocal al actualei administrații.

Foști lideri americani, membri ai Senatului și ai Camerei Reprezentanților, precum și numeroși demnitari s-au adunat la Catedrala Națională din Washington pentru a-l comemora pe Cheney, politician influent și controversat, cunoscut drept un critic ferm al lui Donald Trump.

Printre invitați s-au numărat foștii președinți Joe Biden și George W. Bush, precum și foștii vicepreședinți Kamala Harris și Mike Pence, acesta din urmă servind în primul mandat al lui Trump.

Dick Cheney, fost congresman din Wyoming și secretar al apărării, considerat o forță motrice în spatele invaziei americane în Irak din 2003, a murit la 84 de ani, pe 3 noiembrie.

Cheney a condamnat afirmațiile lui Donald Trump privind pretinsa victorie în alegerile din 2020 și atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului. În 2024, el a susținut-o pe adversara lui Trump, democrata Kamala Harris. „În cei 248 de ani ai națiunii noastre, nu a existat o persoană care să reprezinte o amenințare mai mare pentru republica noastră decât Donald Trump”, declara Cheney la acea vreme.

Donald Trump nu a transmis condoleanțe familiei, deși Casa Albă a afirmat anterior că era informată despre decesul lui Cheney. Drapelele de la Casa Albă au fost arborate în bernă.

„Transmit condoleanțe lui Dick Cheney și familiei sale”, a declarat joi JD Vance, în cadrul unui eveniment organizat de Breitbart News.

Sursa: Rador Radio România