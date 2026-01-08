Președintele Donald Trump a cerut creșterea cheltuielilor pentru apărare ale SUA la 1,5 trilioane de dolari (1,1 trilioane de lire sterline) în 2027, pentru ceea ce el a numit „aceste vremuri foarte tulburi și periculoase”, relatează BBC.

Suma ar fi cu peste 50% mai mare decât bugetul de 901 miliarde de dolari din acest an, aprobat de Congres în decembrie 2025.

„Acest lucru ne va permite să construim «Armata de Vis» la care avem dreptul de mult timp și, mai important, ne va menține în SIGURANȚĂ, indiferent de dușman”, a scris Trump miercuri pe rețelele de socializare.

Președintele SUA a declarat că va lua măsuri drastice împotriva plăților către directorii și acționarii principalilor contractori de apărare din SUA, cu excepția cazului în care firmele vor accelera livrările de armament și vor construi noi fabrici.

Acțiunile principalilor producători americani de echipamente de apărare Lockheed Martin, Northrop Grumman și Raytheon au crescut cu peste 5% pe Bursa New York, după ce Trump a făcut anunțul.

Economiștii au avertizat anterior că diferența dintre cheltuielile SUA și veniturile sale a atins niveluri nesustenabile.

Dar Trump a declarat că Washingtonul poate „atinge cu ușurință” bugetul său de apărare de 1,5 trilioane de dolari propus, datorită banilor aduși din tarife.

Trump a insistat pentru creșterea cheltuielilor de apărare ale SUA și aliaților săi încă din primul său mandat la Casa Albă.

El a precizat într-o altă postare de miercuri că echipamentele militare nu sunt produse suficient de repede și a îndemnat companiile să construiască fabrici noi și moderne.

Companiile de apărare emit plăți „masive” către acționari și răscumpără acțiuni în detrimentul investițiilor în producție, a spus Trump. De asemenea, el a criticat pachetele salariale „exorbitante” ale directorilor de la producătorii de arme.

„Niciun director nu ar trebui să aibă voie să câștige peste 5 milioane de dolari, ceea ce, oricât de mult ar suna, este doar o fracțiune din ceea ce câștigă acum.”

Trump a criticat Raytheon, spunând că este „cea mai puțin receptivă” la nevoile de apărare ale Americii și cea mai lentă în creșterea producției.

„Fie Raytheon face un pas înainte și începe să investească mai mult ... fie nu va mai face afaceri cu Departamentul de Război”, a scris Trump într-o altă postare.

În schimb, Lockheed Martin a ajuns la un acord pe șapte ani cu Departamentul Apărării pentru a crește capacitatea anuală de producție a interceptorilor PAC-3 (Patriot Advanced Capability) la aproximativ 2.000 de unități, de la circa 600 în prezent, relatează Reuters.



Apelul lui Trump pentru cheltuieli mult mai mari pentru apărare vine în contextul în care tensiunile geopolitice au crescut în întreaga lume.

Miercuri, armata americană a capturat un petrolier sub pavilion rusesc, suspectat că a încălcat sancțiunile americane.

Acest lucru s-a întâmplat după ce forțele americane l-au capturat pe liderul venezuelean Nicolás Maduro în weekend și l-au dus în America pentru a fi judecat pentru trafic de droguri.



În decembrie, China a organizat exerciții militare în jurul Taiwanului, simulând confiscarea și blocada zonelor cheie ale insulei, ca un avertisment împotriva „forțelor separatiste”.

Eforturile Taiwanului de a-și intensifica apărarea în acest an au înfuriat Beijingul, care revendică insula autoguvernată drept teritoriul său.