Președintele american Donald Trump a declarat luni că a început pregătirile pentru o întâlnire între omologii săi rus și ucrainean, Vladimir Putin și respectiv Volodimir Zelenski, informează agențiile internaționale de presă citate de Agerpres.

Declarația a fost făcută după ce Trump a avut în cursul zilei reuniuni la Washington cu acesta din urmă și cu mai mulți lideri europeni pentru a încerca să obțină progrese în direcția păcii în Ucraina

„Am avut o întâlnire foarte bună cu oaspeți distinși: președintele Volodimir Zelenski al Ucrainei, președintele Emmanuel Macron al Franței, președintele Alexander Stubb al Finlandei, prim-ministrul Giorgia Meloni al Italiei, prim-ministrul Keir Starmer al Regatului Unit, cancelarul Republicii Federale Germania, Friedrich Merz, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte la Casa Albă, care s-a încheiat cu o altă întâlnire în Biroul Oval. În timpul întâlnirii, am discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, garanții care ar urma să fie furnizate de diferite țări europene, în coordonare cu Statele Unite ale Americii. Toată lumea este foarte mulțumită de posibilitatea păcii pentru Rusia/Ucraina”, a scris Trump pe platforma sa de socializare, Truth Social.

„La finalul reuniunilor, l-am sunat pe președintele Putin și am început pregătirile pentru o întâlnire, într-un loc care va fi stabilit ulterior, între președintele Putin și președintele Zelenski. După această întâlnire, vom avea o trilaterală, la care vor participa cei doi președinți, plus eu însumi. Din nou, acesta a fost un pas foarte bun, timpuriu, pentru un Război care durează de aproape patru ani. Vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff își coordonează activitatea cu Rusia și Ucraina”, a mai scris Trump.

O sursă citată de Axios a declarat că se speră ca o reuniune între Putin și Zelenski să fie organizată până la sfârșitul lunii august, transmite Reuters.

Pe de altă parte, AFP citează o sursă apropiată discuțiilor care a declarat că Putin i-a spus lui Trump că este gata să-l întâlnească pe Zelenski.