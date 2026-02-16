Președintele american, Donald Trump, a declarat vineri că o schimbare de putere în Iran „ar fi cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla”, în timp ce Administrația sa analizează dacă să întreprindă o acțiune militară împotriva Teheranului.

Remarcile au venit la scurt timp după ce Trump a confirmat vineri desfășurarea unui al doilea grup de portavioane în Orientul Mijlociu și a vorbit cu trupele la Ft. Bragg, în Carolina de Nord, notează Euronews” (Italia).

„Pare că ar fi cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla”, a spus Trump într-un schimb de replici cu jurnaliștii, când a fost întrebat despre eforturile depuse pentru înlăturarea guvernului clerical islamic iranian. „De 47 de ani, au tot vorbit”.

Deși Trump a declarat în ultimele săptămâni că reducerea ulterioară a programului nuclear al Iranului este obiectivul său principal, vineri a insinuat că aceasta este doar una dintre numeroasele concesii pe care Statele Unite le cer Iranului.

În timpul călătoriei sale la Washington din această săptămână pentru a se întâlni cu Trump, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a insistat ca orice acord să includă măsuri pentru a opri sprijinul Iranului pentru organizații intermediare precum Hamas și Hezbollah și pentru a neutraliza dezvoltarea de rachete balistice de către acesta. „Dacă am face asta, ar fi ultima dintre misiuni”, a spus Trump despre programul nuclear al Teheranului, care a suferit un regres semnificativ în timpul atacurilor militare americane de anul trecut.

Observațiile lui Trump care susțin posibila răsturnare a ayatolahului Ali Khamenei vin și la câteva săptămâni după ce secretarul de stat Marco Rubio a declarat că recenta încercare a Administrației de a-l înlătura pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, nu a fost la fel de complicată ca o posibilă preluare a puterii în Iran.

În timpul unei audieri în Senat luna trecută, Rubio a declarat că „vorbim despre un regim care există de mult timp”, când vine vorba de Iran. „Așadar, acest lucru va necesita o analiză atentă, dacă această eventualitate va apărea vreodată”, a spus Rubio.

Trump a declarat că USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, va fi trimis din Caraibe în Orientul Mijlociu pentru a se alătura altor nave de război și active militare pe care Statele Unite le-au construit în regiune.

Trump a sugerat că o altă rundă de discuții cu Iranul era planificată pentru această săptămână, dar aceste negocieri nu s-au concretizat deoarece unul dintre înalții oficiali de securitate ai Teheranului a vizitat Omanul și Qatarul și a schimbat mesaje cu intermediari americani. „Dacă nu ajungem la o înțelegere, vom avea nevoie de ea”, a declarat Trump reporterilor cu privire la al doilea portavion. El a adăugat: „Va pleca foarte curând”.

În timp ce Orientul Mijlociu este încă afectat de războiul din Gaza, țările arabe din Golf au avertizat deja că orice atac ar putea escalada într-un alt conflict regional.

Iranienii încep de asemenea să respecte ritualuri de doliu de 40 de zile în memoria miilor de oameni uciși în timpul represiunii brutale de către Teheran a protestelor susținute de stat de luna trecută, ceea ce va crește presiunea internă asupra Republicii Islamice, puternic sancționată.

Iranul a insistat că programul său nuclear este în scopuri pașnice, dar experții spun că, înainte de războiul din iunie, Teheranul îmbogățea uraniul la o puritate de 60%, un mic pas tehnic către atingerea nivelurilor de calitate ale armelor.

Sursa: Rador Radio România