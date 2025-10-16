Data întâlnirii urmează să fie anunțată.

Președintele american Donald Trump a declarat joi că el și omologul rus Vladimir Putin au făcut ”progrese mari” în cadrul unei convorbiri telefonice și au convenit să se întâlnească la Budapesta la o dată neconfirmată.

Întâlnirea din capitala Ungariei ar avea ca scop ”să vedem dacă putem pune capăt acestui război «lipsit de glorie» dintre Rusia și Ucraina”, a scris Trump pe rețelele de socializare, cu o zi înainte de discuțiile sale de la Washington cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski.