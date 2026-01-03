Donald Trump a ținut sâmbătă seară o conferință de presă la reședința sa din Mar-a-Lago, pentru a oferi detalii despre capturarea lui Nicolás Maduro în cadrul unei operațiuni de amploare a forțelor SUA asupra capitalei Caracas.

SUA vor conduce Venezuela până va avea loc o ”tranziție sigură, adecvată și judicioasă”, a declarat Donald Trump.

Întrebat cum va conduce SUA Venezuela, Trump nu a dat un răspuns clar. El a spus că ”vor fi desemnați oameni” care se vor ocupa de acest lucru. Un ”grup” va conduce Venezuela și ”va da oamenilor o grămadă de bani”. Nu e nimeni acum să conducă Venezuela, astfel că SUA va trimite ”o echipă” să discute cu oamenii de acolo.

”în mare parte, pentru o perioadă de timp, vor fi oamenii care stau chiar în spatele meu”, a răspuns Trump, arătând cu mâna spre secretarul de Stat Marco Rubio și spre secretarul de Război Pete Hegseth.



Întrebat cât va conduce SUA țara, Trump a spus că va fi nevoie ”de o perioadă de timp” și de ”mulți bani” pentru a repara infrastructura în Venezuela.

”Vom vinde cantități mari de petrol altor țări”, după ce vom reface sectorul petrolier, a mai spus președintele SUA.

”Nu ne va costa nimic” să conducem Venezuela, ”vrem securitate acolo”, ”vom reconstrui țara”, companiile petroliere americane vor cheltui bani, a spus el, întrebat dacă SUA vor sta în această țară mai mulți ani.

Trump a susținut că ar fi ”foarte greu” pentru lidera opoziției, Maria Corina Machado, să conducă țara.

Deși câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace 2025 este o ”femeie foarte drăguță”. ea ”nu are sprijinul sau respectul celor din interiorul țării”.



El a lăudat operațiunea militară ”extraordinară” desfășurată în capitala Venezuelei pe ”întuneric complet”.

”Nicio națiune din lume nu ar fi putut realiza ceea ce a realizat America”, a spus el, mulțumind armatei pentru ”viteza, forța, precizia și competența lor uluitoare”.

Trump a afirmat că forțele venezuelene îi ”așteptau” pe americani, cu toate acestea au fost ”complet copleșite și foarte repede incapacitate”.

Operațiunea militară a fost ”una dintre cele mai uimitoare, eficiente și puternice demonstrații de putere și competență militară americană din istoria Americii”.

Niciun militar american nu a fost ucis și niciun echipament nu a fost pierdut, a adăugat el.



Suntem pregătiți pentru ”un al doilea atac mult mai amplu, dacă e nevoie”, a spus Trump.

Trump a susținut că sectorul petrolier din Venezuela e în ”faliment”, astfel că marile companii americane vor intra în țară, vor cheltui miliarde, vor repara infrastructura petrolieră și ”vor începe să producă bani pentru țară”.

Toate personalitățile politice și militare din Venezuela ar trebui să înțeleagă că ceea ce i s-a întâmplat lui Maduro li se poate întâmpla și lor, a avertizat Trump.

”Poporul venezuelean este din nou liber”, a adăugat el. Astăzi, America este o națiune ”mai sigură” și ”mai mândră”.

”Parteneriatul” SUA cu Venezuela va face poporul Venezuelei ”bogat, independent și în siguranță”, a declarat Trump, adăugând că venezuelenii care locuiesc în SUA sunt ”extrem de fericiți”. ”Nu vor mai avea de suferit”.

Trump l-a numit pe Maduro un ”dictator ilegitim” responsabil pentru aducerea în SUA a unor ”cantități colosale de droguri ilicite mortale” și l-a acuzat de coordonarea Cartel de los Soles.



Maduro a negat anterior vehement că ar fi liderul unui cartel de droguri.

Maduro a avut ”mai multe oportunități”

Secretarul de Stat Marco Rubio a susținut că Maduro a avut ”mai multe oportunități” de a evita ceea ce s-a întâmplat.

Rubio a subliniat că Maduro nu este președinte legitim. ”Nu doar noi spunem asta”, prima administrație Trump și administrația Biden au spus același lucru.

Maduro nu este recunoscut de UE și de mai multe țări din întreaga lume, spune Rubio.



El l-a descris pe președintele venezuelean drept un ”fugar al justiției americane”, având o recompensă de 50 de milioane de dolari.

”Cred că am economisit 50 de milioane de dolari”, a spus Rubio, înainte ca Trump să intervină: ”Ar trebui să ne asigurăm... să nu lăsăm pe nimeni să-i revendice”.



Rubio a mai susținut că Maduro a avut ”mai multe oportunități” de a evita acest lucru, dar a ales în schimb să ”se comporte ca un sălbatic”.

Avertisment pentru Cuba

Răspunzând unei întrebări, Trump a spus că SUA vor să-i ajute pe cubanezi, inclusiv pe cei care au fost ”forțați să părăsească Cuba”.

Secretarul de Stat Marco Rubio a intervenit spunând că ”atunci când președintele vorbește, ar trebui să-l luați în serios”, adăugând că mulți dintre gardienii care l-au protejat pe Maduro erau cubanezi.

”Dacă aș locui în Havana și aș fi în guvern, aș fi fost cel puțin îngrijorat”, a adăugat Rubio.



