Discursul lui Trump din Pennsylvania era menit să îndepărteze temerile vizând bunăstarea. Dar el continuat să se îndepărteze de subiect, oprindu-se asupra obiectivelor sale preferate, precum imigrația, scrie „The New York Times” (SUA).

Marți seara, președintele Trump a rostit primul dintr-o serie de discursuri menite să îndepărteze temerile americanilor legate de nivelul lor de trai, dar și-a petrecut o bună parte din timp luând în derâdere termenul de „bunăstare” și susținând că americanii o duc mai bine decât au dus-o vreodată.

Adresându-se unui grup de susținători entuziaști din Mt. Pocono, Pennsylvania, Trump s-a repezit să spună că americanii, dar mai ales cei din Pennsylvania, o duc foarte bine, el eludând probele care dovedesc puterea redusă de cumpărare a clasei de mijloc.

Într-o furtunoasă prezentare care a durat 90 de minute, el a vorbit uneori despre niște initiative economice, dar s-a referit și la discuțiile vizând combaterea imigrației, comparând la un moment dat granițele închise ale țării cu cele din Coreea de Nord.

De asemenea, el s-a lăudat că a salvat US Steel, o companie care, vara trecută, a fost vândută gigantului japonez Nippon Steel în urma unui acord care oferea guvernului „partea de aur”, iar lui Trump un glas impunător în conducerea firmei.

Președintele a confundat de mai multe ori reducerea inflației cu cea a prețurilor – care ar duce la deflație, cu riscurile de rigoare. „Prețurile noastre scad într-un mod uimitor”, a susținut el, după care a părăsit subiectul. Ulterior, el a spus că „inflația s-a oprit”. Propriul său Birou de Statistică din Sectorul Muncii a arătat că, în septembrie, inflația se apropia de un procent de 3%, adică aproape exact acolo unde se afla și la sfârșitul Administrației Biden.

Consilierii politici ai lui Trump se tem în mod clar că, spunându-le alegătorilor că o duc bine, ar putea repeta o greșeală făcută și de adversarul și predecesorul lui Trump, fostul președinte Joseph R. Biden Jr.

Pentru a-și susține cauza, Trump a venit înarmat cu un vraf de statistici atent selectate și l-a acuzat pe Biden că i-a lăsat moștenire „cea mai mare inflație din istorie”. După care el a recunoscut că Susie Wiles, șefa personalului Casei Albe, i-a spus recent că „Trebuie să ne începem campania, domnule”. (În mod inexplicabil, președintele a numit-o pe dna Wiles „Susie Trump”).

Trump ar fi trebuit să-și concentreze atenția exclusiv asupra economiei, dar el a ignorat deseori textul care îi străfulgera în fața ochilor, revenind mereu asupra țintelor sale preferate.

El i-a atacat pe transexualii americani, l-a tot condamnat pe Biden pentru inflație și pentru imigrația ilegală – e „un ticălos adormit care ne-a distrus țara”, a spus el, după care a ridicat mulțimea în picioare cerându-i lui Ilhan Omar, un deputat democrat din Minnesota, să părăsească țara.

Ulterior în discursul său, el a atacat mașinile electrice, reluând și apelul „forează, dragă, forează” (aluzie la industria extractivă, n. red.). El s-a lăudat totodată că a salvat industria cărbunelui, deși locurile de muncă din minerit s-au redus în cursul primului său mandat.

Spectacolul oferit de Trump a ridicat o întrebare fundamentală: la mai bine de un an după ce a învins-o pe Kamala Harris, cea care l-a înlocuit pe Biden în cursa prezidențială, el încă mai poate să-și învinovățească predecesorul de toate relele din țară?

